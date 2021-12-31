法國單日確診超過23萬例再創新高 歐洲多國疫情嚴峻

法國歲末破紀錄新增超過23萬2千例確診，俄羅斯超過65.8萬人染疫死亡，躍居全球第2。

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法國衛生部周五晚間通報，過去24小時新增確診23萬2000例，創下去年新冠疫情爆發以來的單日確診最高紀錄。這已經是連續三天新增確診突破20萬大關。新冠肺炎重症患者人數則是增加37例，新增死亡189例，累計死亡9萬6660例。

據法國公共衛生部門表示，目前法國的新冠病毒感染主要是奧密克戎Omicron變種病毒，該病毒在最近幾天快速蔓延。據公共機構稱，在今年最後一周周初時，“篩選的測試中有62.4%感染的是奧密克戎變種病毒”，而前一周為僅為15%。

而歐洲的新冠疫情仍然嚴竣，英國周五新增確診18萬9千多例，再創新高，新增死亡203例，累計死亡14萬8624例。在英格蘭，因疫情要請假的醫院員工一個月內增加一倍，達2萬4千多人。英國全國醫療機構負責人說，入院治療的新冠肺炎病人達到十個月來最高，累計達到1萬2千多人，因此醫院人手非常緊張。

另外，意大利新增確診14萬4千多例，也再創新高，新增死亡150例。希臘新增病例也是連續四天創新高，新增4萬人確診，76人死亡。希臘當局下令酒吧、夜店及飯館午夜暫停營業，除夕例外，可以營業到元旦凌晨兩點。

另據據俄羅斯國家統計單位數據與路透社計算結果，俄國累計已有超過65萬8000人感染新冠病毒死亡，超過巴西成為全球新冠死亡人數第2高的國家，僅次於美國。

俄國單日確診11月初達到4萬1335例高峰後持續下降。俄羅斯當局尚未祭出全面防疫限制對抗奧密克戎擴散，但在新年長假前呼籲民眾謹慎防疫。