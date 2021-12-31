馬克龍新年致辭：“2022年我們將可能最終走出疫情”

法國總統馬克龍周五發表新年致辭稱，雖然“未來幾周仍將非常艱難”，但由於疫苗的出現，我們有充分的理由相信：“2022年我們將可能最終走出疫情”。在經濟議題上馬克龍表示，“儘管困難重重，但今天的法國比兩年前更強大”。馬克龍強調："對2022年及未來數年的前景非常樂觀"。

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法新社報道，馬克龍周五晚20點在總統府愛麗舍宮向全國發表新年致辭。馬克龍表示，由於我們擁有疫苗，“因此我們將能夠戰勝這一波疫情”。馬克龍並承諾，將“盡一切努力維護國家的正常運轉”，“避免採取影響到人們自由的限制措施”。

馬克龍在新年致辭中再次呼籲民眾接種疫苗，以應對“具有高傳染性”的奧密克戎變種病毒的傳播。馬克龍說， “我向500 萬還沒有接種疫苗的人們發出呼籲：為了你們自己、為了你們的同胞、為我們的國家，請做出這個輕而易舉的行動。

在經濟議題上馬克龍表示，“儘管困難重重，但今天的法國比兩年前更強大”。馬克龍回顧他發起的多項改革表示，這些改革使他對 2022 年的前景“抱持樂觀”。馬克龍說，法國 “15年來從未有過如此低的失業率”。他表示，由於新冠疫情，“我們本可以推遲改革，但我們從未放棄我們的共同願景。”他補充說：幾十年來我們一直進行的努力將在最近幾周和未來幾個月改善我們的生活。”馬克龍列舉了“青年培訓”、“失業保險改革”、促進消費措施、“最低收入公務員加薪”、“熱能改造”及“最低養老金”等一系列措施。

馬克龍強調："不僅是2022年，對未來數年的前景我都非常樂觀"。

法國將在1月1日接任歐盟輪值主席國，馬克龍就歐洲議題表示，歐盟秉承的價值觀足以讓我們能夠應對當前的挑戰。而就4月份將舉行的大選馬克龍說， “我將一直行使總統職責到任期的最後一天”，但馬克龍仍沒有說明他是否是下任總統候選人。

馬克龍在結束新年致辭時說， “讓我們保持團結，寬容，熱愛生活。2022年將是充滿可能性的一年”。