德國反對歐盟將核電天然氣納入"綠色 "能源計畫

德國周日宣布，反對歐盟將來自核電和天然氣的能源納入"綠色 "投資項目計畫.歐盟委員會預計本月將提出相關規定，以決定是否將天然氣和核能計畫納入歐盟"可持續投資項目"。

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路透社報道，德國正在退出核能。2021年12月31日，德國政府關閉了剩餘6座核電站中的3座，但整個退出過程需要20年，每座核電站的退出成本大約為11億歐元。

德國政府一位發言人表示，“對於德國政府來說，天然氣在逐步淘汰燃煤的過程中是一種重要的替代能源"。"德國政府在核能問題上的立場保持不變，即核能不能被視為是一種可持續能源"。

儘管針對核能與天然氣是否屬於"綠色能源"的問題，歐盟各成員國仍莫衷一是，據路透社報導，歐盟已制定相關計畫，將部分核能與天然氣列入"綠色投資項目"計畫。

歐盟委員會預計本月將提出相關規定，以決定是否將天然氣和核能計畫納入歐盟"可持續投資項目"。

據路透社看到的提案草案，核電廠相關投資案只要具備安全處置放射性廢料的計畫、資金和場所，並在2045年前取得建造許可證，即可標記為"綠色"投資標誌。

針對天然氣發電廠的投資，則須符合二氧化碳當量排放量低於每瓩小時（kWh）270克、取代污染更嚴重的化石燃料發電廠、於2030年12月31日前取得建造許可、計畫在2035年底轉用低碳氣體等條件，即可獲得"綠色"標記。

歐盟各國和一個專家小組將仔細審查草案，預定1月稍晚正式發布，此前草案內容也可能做出調整。一旦發布，草案仍可能遭到多數歐盟成員國或歐洲議會否決。

一年多以來，針對哪些燃料真正符合可持續標準的問題，歐洲國家一直存在分歧。奧地利、德國、盧森堡等國已表態反對核能；捷克、芬蘭，以及國內70%電力來自核能的法國，則主張在逐步淘汰燃煤的過程中，核能是不可或缺的替代能源。