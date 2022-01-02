抵擋不住兇猛新冠疫情 美中航班一月將大量“熔斷”

因為感染新冠病毒人數急劇增加，將導致美中直飛航班1月出現大量熔斷，目前執飛美中航線的航空公司無一倖免。

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據美國中文《世界日報》報道：中國國際航空洛杉磯北京線1月會有連續四周的大熔斷，南航、東航、廈門航空也會有兩周的小熔斷，且不排除未來進入大熔斷階段。在美國的航空公司方面，達美航空因未能應對深度清潔需求無法正常執飛，聯合航空是小熔斷，美國航空則還在熔斷邊緣試探。

中國國航洛杉磯飛北京的航班是熔斷時間最長的航班，因為航班上共有14人確診。根據中國的熔斷標準，5-9人確診為小熔斷，10-29人為大熔斷，會在入境後的第四周起暫停運行四周。廈門航空日前有5名旅客確診會面臨連續熔斷！東航紐約飛上海浦東航班會在1月初熔斷兩周、國航洛杉磯飛深圳也會在1月中旬熔斷兩周。南方航空12月30日傳出有八人確診，導致南航1月面臨小熔斷。

而美國方面也一樣危險，27日上海有七例美國輸入確診病例，有兩例來自23日的美國航空。而聯合航空25日飛上海的航班確診6個。美國航空是在熔斷邊緣，而聯合航空要在1月中下旬做好小熔斷兩周準備。達美航空因為機組人員不足和上海機場消毒時間的雙重壓力，每一個航班都要具體分析。

1月中國航空的表格幾乎一片熔斷的紅海。報道說：新冠疫情爆發以來，中美之間的航班本來就少，現在因為確診人數暴增，1月能正常執飛的航班所剩無幾。雪上加霜的是，根據對等原則，美國的航班熔斷也會引發其他的中國航空公司跟進一起熔斷。