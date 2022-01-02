清零不要命 可憐西安人

在一千多萬人的武漢市封城即將兩周年紀念日之際，在習近平宣布中國取得抗疫重大成果一年多以後，同樣的一幕在近1300萬人口的中國古都西安上演，西安已被嚴密封鎖了十天。在全世界，把一座大城封鎖得“鬼哭狼嚎”，為找幾顆土豆磕頭求告的，為出門買一個饅頭充饑挨打的，一人感染了，整棟樓的人都被拉到郊區隔離的，恐怕只有中國領導人習近平治下才有這樣的“盛世景象”了。

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許多觀察人士不理解為何至今如此嚴苛？根據官方數字，至元月1日，西安確診增至1573例，固然不可對此掉以輕心，但真用得着把一座千萬人大城封死嗎？一如時評人長平的描述：”整個城市瞬間變成大小牢籠“。而且，根據中國官方的報告，確診者其中大多為輕症，哪又為什麼要採取如此嚴苛的管治？

西安市政府從23日午夜12時起啟動封城已進入第11天，物資配送嚴重混亂，不少當地人爆料"當地菜價飆漲買不到菜，幾乎斷糧"。一些從外地到西安工作的人、租屋者，沒有管道採購食物，在網絡上怨聲載道，"租客都快餓死了政府也不管"、"不給送食物也不提供購買渠道"、"饑荒已經7天買不到一根菜了"。

一個視頻顯示，一名身穿白衣的少年要經過某個出入口，被幾名防疫人員攔截到一邊痛打。自由亞洲援引當地媒體報道，原來這名少年餓着肚子，出去賣饅頭，但卻遭到防疫人員拳打腳踢。引發社會不滿。

網上還紛傳，西安開始強制撲殺遭隔離居民家的寵物。一位網友說：“我朋友所在的那個寵物群已經哭倒一片，但是無能無力。”“長豐園，明德八英里那邊，今天已經上門開始給寵物做安樂死。”

網友吳文行發出一段強制隔離視頻：”西安兩個城中村的人全部集中隔離，賣不出去的房子成為安置點! 所謂集中安置，就是變相拘留，沒自由了，有病都不一定管“。

萌柴家的大豆豆證實了同樣的情景：我閨蜜在位於市中心的雁塔區，親身體驗政府不作為。1，政策朝令夕改。2，不顧民生，髮菜分配不均。3，為達到三天內社會面清零的目標，執行一家感染全樓拉到郊區和縣城隔離的沒人性措施。4，檢測只顧快速完成完全不管社交距離。

維權網報道指出：“這是中國式抗疫。大陸西安抗疫混亂不堪，已演化成人為的人道主義危機。西安人民最害怕的是這樣的生死隔離，而不是新冠病毒。”

2019年新冠疫情從中國武漢爆發，世界至今是一個大疫區。但為了抗疫讓百姓水深火熱的國家屈指可數。法國疫情相比西安嚴重多少倍，連續四日，確診病例都超過二十萬；歐美各國，奧米克戎新冠變種高速蔓延，每天感染的數字相當驚人，但都採取儘可能動員民眾去打疫苗，去打加強針，遵守衛生規則，與疫苗長期共存的對策，市面上，行人不驚，跨年夜，香榭麗舍大道並沒有封鎖，讓那些本國的、各國來的年輕人戴着口罩、抱着香檳守夜……

有人假設，難道中國的確診數字不確，在武漢疫情最嚴重時期，外界對武漢的確診和死亡數字曾提出過嚴重質疑；難道中國的國產疫苗效果不佳，連政府都失去了自信？打疫苗的人數極其龐大，但恐懼情緒絲毫未減？

中國的過度防疫政策已讓全世界吃驚，這一切都與習近平的清零政策相關。清零手段，去年在雲南瑞麗就走到了極限，曾擔任過瑞麗副市長的戴榮里先生最後挺身而出為民請命，直言關死了城，管死了人。”請救救這個英雄的城市吧!“ 如今西安需要封鎖到如此地步嗎？

網上廣泛流傳着一段話：“有網友給西安的朋友打電話，問西安的疫情控制住了沒有。西安的朋友答，疫情控沒控制住我不知道，但我知道人是真被控制住了 !”

華爾街日報日前報道，北京中央政府的一些官員參考國外經驗，建議拋棄“動態清零”，與病毒共存。該報引述知情人士稱，“習近平當時很生氣”，甚至質問官員們的思想是否正變得鬆懈麻痹？要求繼續貫徹清零政策。

清零，不惜一切清零，官員們明知無法清零，還要高呼清零，因為習近平要求清零，清零成了他們保住烏紗帽的必要手段。西安人為此倍遭煎熬，但是，前中央黨校教授蔡霞怒斥中國國家主席習近平在發表新年賀詞時，隻字未提西安。

西安的做法為何如此殘酷？從陝西省委書記劉國中的表態可窺一斑：元月一日晚，這位書記稱，我們正經歷一場大戰大考，要做到“我在陣地在”，“元月4日必須實現社會全面清零的目標”，“B類人員管控轉運工作要做到快速、堅決、全到位，必須實現當日清零!”

科普作家方舟子就此評論：“陝西省委要求4日西安必須實現社會清零的目標，還剩三天，病毒不會那麼聽話的，把西安人都轉移到外地隔離，有病例不算西安的，就實現清零目標了。也可能和上海一樣，拿到了尚方寶劍，有病例隱瞞不報，那也可以瞬間清零。”

陝西省委的“軍令狀”讓一些網友害怕，一位網友說，”他們清零清到讓人生不如死，就是為了一頂烏紗帽。“

作家慕容雪村引用一段對話可謂一針見血：”這麼下去，那些重病在家的，那些孤獨無依的，那些有身體障礙的......是會活活餓死的。“”是啊，也應該知道，他們並非死於病毒，也不是死於匱乏，而是死於統治。“