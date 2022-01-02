習近平20大自我接班有隱患

回顧2021年，中共領導人習近平給不少觀察人士的觀感是過度緊張。他緊張，全黨以及他統治的全中國跟着緊張。

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他從2020年年初以來，就再也不出國了，一個重要的理由是防疫，有分析認為是借口，其實也有可信的成分，習近平把防疫提升到非“清零”不可的地步，自己不能出國，全境只要某處出現幾例確診，很可能導致小區封鎖或全城封鎖，最新的例子是1300萬人口的西安，在進入2022年的時候，就因為那麼幾百例確診，還在封城，全城民不聊生。

據傳， 習近平今年可能出訪哈薩克？出國不出國，這僅僅是一面，有人分析，習近平不能出國還有更重要的原因，就是他在全力準備2022年二十大，這個二十大很吃重，按照他的前任立下的規矩，二十大他只需卸任交班，但是，他改變了規矩，二十大他要自我接班。

2022年對習近平而言，是最重要的一年。之前的建黨百周年大慶，以及第三個歷史決議，都是在為2022年中共20大保證習近平繼續擔任黨的總書記做準備。20大上，習近平要突破鄧時代立下的所有規矩自我接班。這一次接班順利與否，決定了習近平下次是否還將要繼續自我接班。

但是回顧習近平2021年幾次重要講話，直到『求是』在這個元月一日公布的習近平在19屆6中的講話，習對自己突然發動修憲，取消領導人任期制，以及任職九年來，一步步取消中共的成文的或不成文的規矩，在19大不用“隔代制定接班”，在20大不用“七上八下”，不能說完全沒有顧慮。

習能否長期執政，甚或像毛澤東那樣終身執政？恐在中共黨內也是一個懸疑。外界有許多中共黨內內鬥激烈的揣測，很難有明顯證據，但卻有一些極其重要的令人費思的跡象。那就是近年來，凡是在全黨所有重要的會議上，所有重要的場合，習近平都要不斷地強調“兩個擁護”，兩個擁護的核心就是擁護習近平；不斷地強調“對黨忠誠”，忠誠的要旨就是對習近平忠誠。

習近平在以反腐名義清除了薄熙來、周永康、令計畫、徐才厚、郭伯雄等黨內軍內“大老虎”，在19大召開之前幾個月拔除了上屆安插的“王儲”孫政才，之後廢除了國家主席任期制之後，在宣布取得了抗疫重大勝利之後，習近平多次講話透露的卻是一種不安全感。

2022年元月一日，『求是』雜誌刊登習近平11月11日在19屆6中全會二次全體會議講話，習近平還在要求全黨必須對黨忠誠，要毫不手軟、堅決查處那些“在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人”。這句話無疑暗示，習近平所希望的“絕對忠誠”仍然沒有完全到位。

習近平這次講話還稱，中共在新征程上面臨的風險考驗只會越來越複雜，甚至會遇到難以想象的驚濤駭浪，這段表述近似毛澤東的繼續革命論，因為鬥爭將是沒完沒了的，情況是越來越危險的。年初習近平曾說可以平視世界，“東升西降”了，頗有點躊躇滿志，但一年下來，“東升西降” 顯然是一個幻覺，

習近平在講話中警告，“處理動作慢騰騰、軟綿綿，最終人亡政息”，世界上還有幾個國家像習近平總書記這樣擔心“人亡政息”的？絕大多數國家政權，下台的下台，上台的上台，輪流交替，不存在人亡政息，不存在江山不保的問題。

12月27-28日，中共政治局召開民主生活會，這次會的重點是習近平要求政治局常委、委員要“帶頭維護黨中央權威和集中統一領導”，他說二十大是政治局明年首要政治任務，領導同志要嚴格遵守政治紀律、組織紀律、換屆紀律，隨後還用了三個“服從”要求政治局委員絕對服從。

習難道還需要要求政治局幾名常委“帶頭維護黨中央權威和集中統一領導”，也就是習近平的權威和集中統一領導的嗎？，會議最後，政治局全體委員心領神會，表態“一致認為”確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨、全軍、全國各族人民共同心願”。這句話，政治局委員們已經重複了多少遍了？但是，習近平需要聽他們不斷地說？

11月18日，習近平主持審議『國家安全戰略』，習近平強調要“實現政治安全”的前提是“必須堅持黨的絕對領導”，給人的感覺是，“絕對領導”還不夠堅持，因此，政治安全的問題沒有真正解決。政治安全在習氏語言里就是政權安全，在黨國體制下，尤其在習氏一統的情形下，政權安全其實就是習近平本人的安全。

11月8-11日召開的19屆6中的重大任務是通過第三個歷史決議，這一決議三分之二的篇幅是讚頌習近平的，而且習近平本人是這一歷史決議起草領導小組組長。但有分析指出，第三個歷史決議迴避了幾個重大問題，有意不提鄧小平主導時期最重大的事件：反對個人崇拜，取消終身制，也不提習近平第二屆任期開始時突然發動的取消國家主席任期制的“修憲”。為什麼呢？

10月初，前公安部副部長孫力軍，前司法部長傅政華接連落馬，這被視為是清理政法系統高級官員的一個小高潮，凸顯了習近平一貫對“刀把子”不放心的心態。

7月份，習近平換了中南海警衛局長。習近平沒有按照中共黨內傳統，從熟悉中南海警務的中央警衛局幹部中選拔，而是從野戰軍調來了一位局長。

加拿大維多利亞大學政治系教授吳國光對自由亞洲表示，在明年20大前，很可能是夏天以前，如果有中共政治局委員或是前任政治局常委被查，都不會令人驚訝。

習近平左右防範，不斷地要求全黨忠誠，這是否意味着他意識到發動修憲達致自我接班，即使按照中共的“王法”，也缺乏合法性？因此，要當心驚濤駭浪，要提防人亡政息？要嚴查黨內政治團夥？