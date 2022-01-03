法國專家：冬奧會北京面臨異常複雜的外交困局

北京冬奧會再過一個月就要開幕了。專家分析：北京冬奧“聲望上遠不如2008北京夏奧”，但是中國當局面臨的“外交層面問題卻異常複雜難解”。彭帥事件當局止損公關，結果很悲催，冬奧期間會不會因此爆發危機也是未知數。

廣告 繼續瀏覽後續

與2008夏奧會相比，2022冬奧會對北京意味着什麼？法國戰略研究基金會研究員安托萬.邦達茲 (Antoine Bondaz)就此回答法新社說：2008是中國真正重返國際舞台之年，在數十年被貶到邊緣之後，它重新以一個大國和一個重要的國家的面目出現。但是冬奧會的作用則要小得多，今天並沒有人懷疑中國的實力，冬奧會對中國國內政治比對國際更重要。對北京而言，將會藉機提醒本國人民：看，中國是少數既能夠組織夏奧會又能組織冬奧會的國家，這凸顯了中國的國際地位。但冬奧會聲望遠不及2008年夏季奧運會。

但是在美日英等國決定外交抵制後，北京冬奧會面臨的外交局面與北京夏奧會已完全不同。邦達茲分析，2008年，所有人，包括美國總統布什、巴西總統盧拉，法國總統薩科齊統統出席了開幕式。沒有政治層面的問題，儘管當時中國已存在嚴重侵犯人權行為。2022年則截然不同，中國與西方大國關係嚴重惡化，來自這些國家的批評越來越嚴厲。因此，在外交層面，北京面臨著異常複雜難解的方程式，北京必須千方百計止損，為此，中國當局在得到首批宣布抵制北京冬奧的消息後立即反擊，北京的論據是，“反正你們又沒有被我們邀請”，“你看你看，這些國家嫉妒我們的成功，他們向我們施壓，試圖羞辱我們，破壞我們的美好時刻。”在邦達茲看來，這正是所謂“中國敘事”，在這一套中國敘事中，美國外交抵制北京冬奧似乎正中下懷，對中共有用。

彭帥事件如何發展中方沒有把握

那麼，世界女網雙打冠軍彭帥在指控前中共常委張高麗在持續數年的時間“強迫與她發生性關係”、也就是國際通稱的“性侵”事件後突然神秘地消失，會不會使得局面更加複雜？

邦達茲認為，中國現在明白外國輿論、民間社會要對此事發聲，但是北京當局沒有影響外間輿論的籌碼，他們所做的一切限制負面影響的“止損公關”都特顯悲催。他們會繼續發送圖像化解危機，他們還將繼續這樣做，以避免在冬奧會期間爆發危機。問題是，非政府組織、民間社會以及國外的意見領袖是否會在奧運會開幕前幾天動員起來。中國既無法引導又無法阻止，就此，中方確實存在不確定性。

冬奧會在世界上引發的共鳴和關注不及夏季奧運會甚至不及足球世界盃，那麼，一旦突發人權問題，中國會對形象受損有很大的顧慮嗎？中國問題專家邦達茲表示，人們經常說，中國不在乎自己的形象。其實不然。形象問題極其重要，在世界範圍內，一些國家政府，還有民間社會都在發表反對中國和反對中共的文章，這就是一個嚴重的問題。中國付出的形象成本將非常巨大，對其他國家，對發展中國家都會產生衝擊。