奧密克戎"海嘯"席捲歐美 世衛稱更多證據表明Omicron導致的癥狀較輕

高傳染性的新冠變種病毒奧密克戎毒株繼續在全球範圍特別是歐美各國迅速傳播，美、法、英等各國單日確診紀錄不斷刷新，美國首次單日確診突破百萬例，創下新冠疫情爆發以來的全球最高值；法國單日確診逼近30萬例，英國新增確診突破20萬例，約翰遜稱，有信心在無需再次封城的情況下，度過"奧密克戎"疫情。世衛稱，更多的證據表明Omicron導致的癥狀較輕。

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法新社報道，法國周二再次刷新單日確診紀錄，衛生部周二晚間通報，新增確診27萬1686例，而大批患者繼續湧入醫院，使醫療系統不堪重負。24小時內新增住院患者2881人，入院患者總數超過2萬人，而重症患者人數也隨之增加，新增460例，達3665例。不過，與前幾波疫情相比，重症人數大為減少。

英國單日新增確診首次突破20萬例。英國周二公布，新增確診21萬8724例，新增48名患者死亡。不過，英國首相約翰遜暫無意進一步收緊防疫措施，約翰遜強調，有信心在無需再次封城的情況下，度過奧密克戎變種病毒株疫情。

約翰遜在周二舉行疫情簡報會上表示，英國人普遍已經接種疫苗，全國已經獲得一定程度的保障，所以面對奧密克戎疫情，情況與以往不同。他認為，英國有機會在無需再次封城而度過疫情，重申需要找出與病毒共存的方式，但承認未來數周可能充滿挑戰，部分服務或受到影響。

美國周二通報超過100萬例新增確診，不僅刷新疫情爆發以來紀錄，更是全球首見單日破百萬確診。美媒形容，奧密克戎如同"海嘯般"影響到美國人的日常生活。根據約翰霍普金斯大學的統計數據，美國周二通報108萬3948例確診、1693人世衛。這個確診人數幾乎達到4天前的2倍，而4天前的數字又較前1周增加1倍。

澳大利亞新增確診也創下紀錄，每天有近5萬例確診。

針對奧密克戎變種病毒，世界衛生組織官員周二表示，越來越多證據顯示，奧密克戎變異株主要影響上呼吸道，因此染疫癥狀也會較其他變異株更輕微。

世衛官員馬哈穆德（Abdi Mahamud）在日內瓦向媒體表示，"越來越多研究顯示，Omicron大多感染身體的上呼吸道，不像其他變異株可能導致嚴重肺炎。,"他還說，這可能是個"好消息"。

馬哈穆德表示，奧密克戎的高傳染力意味數周內它就會在許多地方成為主流病毒，並對沒有接種疫苗人口比例較高的國家構成威脅。

近日在最早發現Omicron的國家之一南非也有研究表明，Omicron引發重症的風險較低。