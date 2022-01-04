美俄中高超音速軍備競賽或將重洗全球安全牌

中國在慶祝共產黨政權 70 周年的 2019 年閱兵式上展示他們的東風 17 導彈時，宣布巡航速度超過 7000 公里/小時

美國、中國、俄羅斯、英國和法國五個聯合國常任理事國於1月3日周一發表聯合聲明呼籲，防止核戰爭和核武器的進一步擴散。《回聲報》1月4日刊登長篇分析文章指出這反應日趨緊張的國際關係，觀察人士對此表示歡迎，但是該聲明本身在防止軍備競賽等方面效果可能有限，需要關注但是前不久美國軍方最高將領稱中國最近的高超音速導彈試驗測試接近類似俄羅斯當年的斯普特尼克(Sputnik)時刻。

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俄聖誕禮物試射鋯石高超音速巡航導彈

《回聲報》報道如何讓俄羅斯總統普京在聖誕節快樂？ 是松露、魚子醬、雪橇旅行還是獵熊？ 就在世界天文學界慶祝 12 月 25 日詹姆斯-韋伯望遠鏡進入軌道正常運行，擁有這個工具，世界可以在未來十年可以更多地了解宇宙奧秘之際，莫斯科則通過對幾枚鋯石高超音速導彈的射擊測試。

俄羅斯總統普京於12月24日表示，俄軍成功同時試射多枚鋯石高超音速導彈，形容這是國家的一件大事。

除了俄羅斯，美國、法國及中國都正研發速度達5倍音速的超音速滑翔載具。

國外的軍備專家隨後指出，莫斯科第一次發射其新型導彈進行試射，而是連發數枚，似乎顯示莫斯科在重新武裝方面又向前邁進了一步。

普京於2019年2月展示新武器的開發計畫，鋯石高超音速導彈最大射程約為 1000 公里，首次發射鋯石於 2020 年 10 月進行。該導彈可以在海中和陸上發射，以9倍音速飛行，即 9878 公里/小時，擊中1000公里範圍內的目標。在2021年12月初俄羅斯認為在研發超音速武器方面領先全球，並且從 2022 年開始裝備俄羅斯的艦船和潛艇艦隊。 而且俄羅斯北極地區進行了類似的測試，包括使用“戈爾奇科夫海軍上將”號護衛艦和水下核潛艇。

在世界大國之間關係日益緊張的背景下，俄羅斯以連續試射顯示恢復軍備競賽的一年的結束。 去年俄羅斯人、中國人或美國人都宣布試射新的武器。

中國跟進

然而，讓華盛頓感到意味的並非來自莫斯科，而是來自北京。在2021年 10月27日，美軍最高將領馬克·米利將軍公開證實了中國曾在8月進行的高超音速導彈試驗。面對鋯石高超音速導彈可以繞地球飛行、飛越北半球的美國反導系統，然後墜毀在中國海的目標附近。米利將軍甚至談到了“斯普特尼克時刻”，他把中國的高超音速導彈試驗堪比接近“斯普特尼克時刻”，非常令人擔憂，而且五角大樓正在關注這一事態發展。

“斯普特尼克時刻”指的是前蘇聯在1957年發射了第一顆名為斯普特尼克的人造衛星，顯示蘇聯在與美國太空競爭取得進展，該事件撼動了美國對自身技術優勢和國家安全的看法。

北京方面否認測試了高超音速導彈，是確認發射“常規航天器”。

數百億美元的競爭

由於擔心這些新的高超音速導彈會阻礙美國攔截彈道導彈的能力，五角大樓要求為其研發計畫增加新的預算，美國國防巨頭雷神公司的首席執行官證實，與中國相比，估計美國技術落後為五年。

研發超高速導彈進行軍備競賽價格昂貴！ 五角大樓為美國陸軍提供了 1060 億美元，為海軍提供了 890 億美元。 用第一批285億美元的資金讓軍事裝備在未來幾年升級。 這讓美國如洛克希德馬丁公司、雷神公司和諾斯羅普格魯曼公司等軍火集團非常滿意，他們已經為進行軍事競爭推出 20 多個項目，目前在華盛頓正對這些項目的定義、成本和效用進行辯論。

速高高過5 馬赫

該報指出無論是超音速還是高超音速，邏輯還是一樣的，大國要主宰天空，衝破敵人的防禦。 這如同是一個貓捉老鼠的遊戲，但速度更快。 基本上，導彈的最高速度介於 2 馬赫和 2.5 馬赫（2469 和 3.087 公里/小時）之間，比目前戰鬥機的速度可以達到 5 馬赫（6000 公里/小時）甚至更高。

歐洲阿麗亞娜集團的一位人士提醒道，高超音速導彈與其說是技術突破，不如說是軍事宣傳，因為許多火箭，例如阿麗亞娜火箭，已經超過了音速的 25 倍。

一位武器工程師總結道，在‘​​高超音速’類中，包含很多不同類別，但攻防博弈是一個不間斷的連續過程。大國在導彈研發不斷改進，雷達、光學、監聽、導航領域也是如此。 在這一點上，擁有核威懾能力的國家處於領先地位， 洲際彈道導彈已經可以以4萬公里/小時的速度俯衝。

誰已經掌握了先進的技術？ 各方加強宣傳攻勢，但許多說法還無法證實。 就像俄羅斯展示其先鋒滑翔機，說它以 27 馬赫的速度飛行一樣！ 堅不可摧！ 但這個滑翔機以這種速度飛行多長時間：兩分鐘，五分鐘，甚至更多？ 沒有國家在該領域尋求透明，但每個國家都試圖給對方留下深刻印象。 正如中國在慶祝共產黨政權 70 周年的 2019 年閱兵式上展示他們的東風 17 導彈時，宣布巡航速度超過 7000 公里/小時。

法國有技術專長

法國國防部一位工作人員表示每個大國都投資超高速，但感到美國人目前相對落後，法國在高速領域技術領先，而冷靜對待。 據一位軍備專家稱，俄羅斯在高超音速競賽中處於領先地位，其次是中國，法國可能排在美國之前的第三位。

這就是為什麼美國與俄羅斯將於 1 月 10 日舉行會晤備受關注，本次會議重點討論烏克蘭的緊張局勢，但也會討論核軍備控制問題，這對於重啟對話至關重要。

面對這些高超音速武器帶來的新威脅，全球的大國能否制定新的全球軍控協議？ 目前的情況不容樂觀， 但許多人抱有希望。