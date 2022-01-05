王毅訪厄立特里亞 明挺抵抗美國制裁

中國外長王毅今天開始非洲多國訪問。第一站訪問國是厄立特里亞。王毅今天分別會見厄立特里亞總統與外長。據法新社說，北京和阿斯馬拉在中國外交部長訪問這個極其封閉的非洲之角國家之際發表的聯合聲明中，中國周三表示反對美國對厄立特里亞進行制裁。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，周三，中國外交部長王毅與厄立特里亞總統伊薩亞斯-阿費沃基和厄立特里亞外長奧斯曼-薩利赫舉行會談。據兩國的共同公報說，“雙方同意維護全人類的和平、發展、公平、正義、民主和自由的共同價值觀，反對以民主和人權為借口對其他國家的內部事務進行霸權主義干涉。”

兩國聲明還說："中方反對任何針對厄立特里亞的單邊制裁。" 該公報還說：厄立特里亞方面重申堅持一個中國原則。

美國去年對厄立特里亞實施了制裁，因為其軍隊參與了北部鄰國埃塞俄比亞的戰爭，厄立特里亞稱美國的制裁是 "非法和不道德的"。

埃塞俄比亞和厄立特里亞部隊被指控在提格雷地區進行大規模殺戮和強姦，該地區自2020年11月以來一直是埃塞俄比亞聯邦政府和前地區當局的叛亂分子之間的衝突現場。華盛頓多次呼籲厄立特里亞撤回其部隊。

11月，厄立特里亞加入了幾十個非洲國家參與的的中國新絲綢之路倡議，中國一帶一路倡議為非洲基礎設施項目提供資金。

這是王毅非洲之行的第一站。王毅還將訪問肯尼亞和科摩羅。

法新社說，王毅對非洲的訪問是在美國國務卿安東尼-布林肯11月訪問非洲大陸之後進行的，布林肯的訪問的部分目的是對抗中國在非洲日益增長的影響力。令西方感到懊惱的是，中國已經加強了在非洲的參與。北京是非洲大陸最大的貿易夥伴，根據中國官方數據，2019年的直接貿易額超過2000億美元。

但是，中國經常被指責利用其債權人的地位來獲取外交和貿易方面的優惠，這引起了人們對許多非洲國家維持所欠債務能力的擔憂。在去年11月在塞內加爾舉行的非中峰會上，中國承諾幫助非洲國家克服新冠疫情的衝擊和全球變暖的影響，同時避免 "將其意志強加於非洲"。