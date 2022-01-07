立陶宛外長澄清：設立台灣代表處與總統充分協調 為避免中國報復 立陶宛禁止國有鐵路公司與中資西班牙企業簽約

立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯說，在台灣駐維爾紐斯代表處成立前，他與立陶宛總統瑙塞達協調了“所有步驟”。該言論反駁了瑙塞達日前說代表處名字沒與他協調過的說法。媒體聚焦該國總統的不同立場講話，凸顯立陶宛內政不同黨派選舉利益爭議。另外，立陶宛為避免遭到中國制裁，禁止國有鐵路公司與一家賣給了中國的西班牙企業簽約。

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立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯澄清說，設立台代表處與總統協調過。據新加坡聯合早報今天引述立陶宛國家廣播電視台（LRT）報道稱，蘭茨貝爾吉斯於當地時間周三（5日）被記者問及外交部是否與總統協調過台灣代表處名字。他回應時說，不僅是代表處開設前與總統討論了所有相關事宜，所有的步驟都經過積極協調。

該報道說，蘭茨貝爾吉斯的上述言論是對該國總統瑙塞達早前針對台灣代表處言論的回應。瑙塞達於當地時間4日接受當地電台訪問時說，讓台灣以“台灣”名義設代表處是一個錯誤，有關代表處名稱一事當初沒與他協調。

該報道稱，中國外交部發言人汪文斌前天在例行記者會上回應瑙塞達4日的言論時說，認識到錯誤是正確的一步，但更重要的是採取行動，糾正製造“一中一台”的錯誤行徑，回到一個中國原則的軌道上來。

聯合早報說，瑙塞達昨天（6日）在推特發文稱，立陶宛是一個獨立的民主國家，有權與世界其他國家和地區發展關係，並一向支持促進經濟聯繫，以及在立陶宛和台北設立非外交貿易辦事處。在立陶宛允許台灣以“台灣”名義在立陶宛設立代表處後，北京猛批此舉是製造“一中一台”，並於三天後宣布與立陶宛的外交關係降為代辦級，在經濟上持續對立陶宛施壓。瑙塞達認為，台灣代表處的名字對立陶宛與北京的關係有很大影響。

據路透社稍早報道，立陶宛總理髮言人對BNS新聞表示，立陶宛政府周三以“國家安全利益”為由，命令國有鐵路公司不得與一家中資擁有的西班牙橋樑建造商簽訂合同。

國有鐵路公司去年表示，已要求政府對相關合同進行審查，此前在西班牙註冊的Puentes y Calzadas Infraestructuras以6250萬歐元(5520萬美元)的最低報價贏得了一項橋樑建設招標。

路透社說，在公司官網上，Puentes y Calzadas Infraestructuras將中國路橋工程有限公司列為母公司。立陶宛鐵路公司稱，“與中國的聯繫”是這項合同面臨的風險之一。