西安封城：西安作協主席批女子隔離哭求衛生棉矯情 網上斥其無同理心

兼任陝西省作家協會副主席的西安市作家協會主席吳克敬日前發表題為“紮在長發上的橡膠手套”文章，讚美在西安疫情中兩位抗疫女性，但批評一名女子，向防疫人員哭訴沒有衛生棉。吳克敬批評這名女子，“你自己有沒有衛生巾（棉），什麼時候用衛生巾，自己一點都不清楚嗎？而在緊要的時刻，還要苛責別人不能上門給你送！這就你的不對了”。對吳克敬的此番話，中國網友斥責他沒同理心。

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據中央社今天引述消息報道稱，西安封城迄今，防疫亂象不斷。西安市作家協會主席吳克敬5日發文，批評一名女子隔離期間向防疫人員哭訴沒有衛生棉，是“矯情”及“小姐做派”。眾多網友斥責他不尊重女性，沒有同理心。

據吳克敬的發文說，“疫情當前，什麼矯情，什麼小姐做派，是沒有用的，別人才不會慣着你，任由你大喊大叫”。他並表示，“而有些人，同樣也是女人，卻讓人想要詬病了呢”。

據中國官方媒體說，日前網上有一則影片，是一名女子在西安酒店進行集中隔離，因月經提前來而沒有衛生棉，多次撥打熱線、報警及求助隔離點等求助電話未果，情緒崩潰下向工作人員哭着求助。報道表示，吳克敬的言論遭眾多網民批評，指他不尊重女性。有網友稱吳克敬“落後的、頑固的、自以為是的”形象躍然紙上；另有網友批評他“一點同理心都沒有，女生來大姨媽（月經）沒有衛生巾用，還指望她保持良好心理狀態心平氣和”；更有網友稱，“他是沒有體會過月經之痛，固化女性”。

據澎湃新聞6日說，發布吳克敬這篇文章的微信公眾帳號，已將該文刪除。吳克敬6日回應澎湃新聞稱，有關注網絡上的輿論，文章是想希望大家不要抱怨，也不矯情，他沒有不尊重女性。據該報，1954年生出生的吳克敬，是陝西扶風人，畢業於西北大學中文系碩士學位。他的中篇小說“手銬上的藍花花”曾獲第五屆魯迅文學獎。

中央社說，西安因疫情封城引發民怨，民眾買菜難，看病難，還發生懷孕8個月孕婦，被高新醫院拒收，在醫院門外等候2小時導致流產的事件，多名有關官員與醫院人員已遭到懲處。