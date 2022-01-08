虎年中國出的老虎郵票 顯一些些愁容與“仁厚”？

中國郵政5日發行虎年郵票，其中一枚取名“國運昌隆”，宣稱郵票中的老虎“氣宇宣昂”，卻被業界、網友吐槽“滿臉愁容”、“這是病貓”；還有人譏稱“真實反映了老虎的焦慮”。據作者馮大中，所畫的老虎威中不失仁厚、勇中含着溫柔，而且老虎也有高興、哀傷、思念的時候。陸媒每日經濟新聞今天對此進行即時網絡民調，網友也是一面倒認為郵票中的老虎“確實有點憂愁”。

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據中央社今天報道說，中國郵政虎年郵票，老虎滿臉愁容被吐槽。

中國郵政5日發行壬寅年特種郵票1套2枚，均以國畫呈現。宣稱第一圖名為“國運昌隆”描繪了一隻氣宇軒昂的上山虎形象，矗立遠眺、志存高遠，傳達出“國家蒸蒸日上、滿懷雄心壯志”的含義。第二枚郵票名為“虎蘊吉祥”，“描繪了面容溫婉的虎媽媽帶着兩隻小虎的溫馨場景，寓意兒孫興旺、家庭美滿”。

該報道引據陸媒紅星新聞說，虎年郵票推出後，不少網友吐槽稱郵票上的老虎“滿臉愁容”，眉頭緊鎖，看起來病懨懨的，一點兒也沒有上山虎的威武。

有網友直指“公的沒有雄威，母的沒有慈愛，小的缺可愛”；還有網友批“這是病貓”。在微博相關新聞討論串，有網友譏稱“真實反映了老虎的焦慮”、“老虎生活壓力大，負擔太重”，獲得數以千計網友按贊。

據該報道說，紅星新聞採訪了多位業內畫家。有畫家分析，畫中的老虎確實有些膽怯，沒有把山林之王的野性體現出來。也有畫家稱，作者馮大中有着20多年畫虎經驗，刻意減弱了畫面的色彩差別，所畫的老虎威中不失仁厚、勇中含着溫柔，而且老虎也有高興、哀傷、思念的時候。馮大中在接受媒體採訪時則稱，這次創作把老虎做了“擬人化處理”；“動物也有喜怒哀樂，因此畫虎要破解這個密碼，突破它的動物屬性去畫，把它做擬人化處理，力求傳達出一種精神情感。”

據中央社說，公開資料顯示，馮大中是中國國家一級畫家，享受國務院特殊津貼專家，遼寧省老藝術家協會會長。他從少年開始便喜歡畫虎，當時由於出版物少，他經常乘坐公共汽車到動物園觀察，期間還有幾次虎口脫險的經歷。