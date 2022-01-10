中國和俄羅斯威脅 民主國家需正確評估

莫斯科和北京正在進行一場混合戰，其中包括讓對手相信即將發生軍事對抗，以便在與西方的談判中用稍微撤退軍隊來獲得更多優勢，法國戰略研究基金會亞洲部中國問題專家瓦萊麗·尼凱(Valérie Niquet)近期在《世界報》刊登分析文章中指出，民主國家需要正確評估中國和俄羅斯顯示的威脅姿態。

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疫情與軍事威脅

美國和歐洲正在經歷奧米克戎新冠變異病毒肆虐的傳染高峰，在各國政府疲於應對這個公共衛生危機之際，歐洲和亞洲某些熱點的軍事對峙風險似乎在上升。俄羅斯和中國幾個月來不斷施加軍事壓力，莫斯科正在烏克蘭邊境集結大規模軍隊，讓歐洲人感到安全受到威脅。中國從2021年以來在台灣的防空識別區進行了超過200多次軍機飛行。

與此同時，中國和俄羅斯這兩個大國針對北大西洋公約組織、西方發表更激進的聲明，他們反對“外部干涉”。 作者認為在這一系列威脅的背後，西方必須正確評估這些威脅的性質，以便各國協調更好地做出反應。

混合戰術

法國戰略研究基金會亞洲部中國問題專家瓦萊麗·尼凱認為，俄羅斯和中國在一定程度上具有相同的不對稱威脅策略，他們受列寧主義的影響，就是這兩個國家目標不是正面對抗對手，而是勸阻西方採取行動，其手段就是通過讓西方感受軍事威脅並且要分裂對手陣營團結。

加劇不同熱點的緊張局勢，給人一種處於對抗一觸即發的印象，以便用最少的撤退和妥協獲得在與美國和北約談判中最多的讓步，這就是莫斯科和北京正在使用的混合戰爭的一部分，他們結合傳統和非傳統的軍事手段。

就俄羅斯方面而言，美國總統拜登與俄羅斯總統普京在2021 年 12 月 7會晤後緊張局勢升溫，隨後俄羅斯提出苛刻的要求，宣布就烏克蘭軍控進行談判。 在中國方面，美中為了避免擦槍走火，美國總統拜登和中國主席習近平通過視頻進行了深入對話交流，與此同時台海發生戰爭的風險每天都在升高。

危言聳聽的言論

作者指出中國和俄羅斯這兩種情況的共同點是他們與美國直接談判，排除美國在歐洲和亞洲的最親密的盟友，試圖讓世界回到“大國”之間管理模式，並且用誰能進入大國俱樂部談判分化美國盟友，而且誇大軍事威脅也符合華盛頓的利益，就是在發生衝突時，美國實際上是西方國家安全的唯一保障者，因此美國可以確保其優勢地位。

一些美國專家和官員就中國威脅發表了大量不無誇張的言論， 許多報告的共同點是強調美國的弱點，就是無論如何到2030年美國都要被擊敗，而且亞洲戰略平衡會被打破。

這些威脅的言論衝擊公眾的認知，可以被理解成為一些部門來提升投資的手法。與此同時，北京和莫斯科同樣使用誇大威脅來進行施壓的戰略。

雷聲大雨點小

另外，中國方面的策略還有放大民主國家的弱點、強調社會輿論的壓力和西方政府無法承擔過度的風險等。 誇大的威脅甚至到或將會引發爭端升級到核衝突的極點，這屬於心理壓力戰略的一部分，旨在禁止或減緩美國的干預。

與此同時，美國鼓勵根據華盛頓定義標準的批評，認為歐盟一些國家對中國的態度不夠強硬，因此美國無意中也從某種角度支持北京實施的分裂美國與盟友的戰略。

歐盟各國越來越清楚地意識到中國對世界戰略平衡構成的威脅，歐盟拒絕將中國完全視為軍事對手，這也只會加劇對超級大國美國對歐盟的不信任，而且美國毫不猶豫地與中國和俄羅斯這些專制國家直接對話。

歐盟戰略自主

歐盟的戰略自主的概念被美國及其最親密的盟友批評，被認為是不必要和適得其反，只有強大的美國才有能力採取行動。

法國、德國、荷蘭和以及歐盟近期採取的印度和平戰略顯示歐盟明確要採取行動，而且歐盟的戰略自主不會成為俄羅斯和中國專制國家眼中的弱點，這顯示歐洲戰略未來的考量，無論美國未來世界大國的地位是否穩定。

目前俄羅斯和中國顯示軍事力量，但還沒有越過某些界限。 北京沒有越過台灣航空識別區的最遠邊緣，普京的俄羅斯也沒有越過新的紅線。

誇大中國威脅的危險，如讓緊張局勢比實際情況看起來更加迫在眉睫，也是忘記這些專制政權的重大弱點，這些行動的風險會讓中國政府採取冒險行為，特別是中國相信中國主導世界的時代已經到來，美國將再也不敢反對中國的民族統一。

中國不戰而勝 ?

在野心催使下的習近平可能會嘗試，在2022年召開的中共第二十次代表大會的延期中走得更遠，為了提高自己的威望並且超過毛澤東，他會採取“統一”行動。

無法確定他是否會有眾多追隨者，包括中國那些被民族主義激情鼓動起來的人們，但可以說他們還沒有真正準備好“為台灣而死”。

因此，對於民主國家來說，首要任務仍然是儘可能準確地評估中國和俄羅斯威脅的現實及其多方面的性質，包括心理戰等。 這裡的主要風險是，通過說服對手，讓對手相信他們的失敗是不可避免的，從而中國能夠不戰而勝。