天津疫情累計新增本土確診31例 無癥狀感染者10例

中國天津市自8日出現新冠疫情，至周一累計已有本土確診病例31例、無癥狀感染者10例，已累計隔離管理約7.5萬人；而摩根士丹利最新報告稱：疫情將可能使中國首季經濟增長幅度低於預期；德國媒體稱，中國嚴厲的防疫和封城措施打亂供應鏈，刺激德商撤出中國。

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中央社援引中國媒體報導，天津市周一召開疫情防控新聞發布會，會上公布上述數字，並指其他新增初篩陽性感染者待臨床專家組進一步核驗後進行通報。

目前發現的陽性感染者都是本輪疫情病例及其相關密切接觸者，以及在津南區內的人員。

天津這一輪疫情感染的是奧密克戎Omicron病毒變異株，因其傳播速度快、隱匿性強的特點，天津當局決定9日展開全員核酸篩查。天津共有約1400萬人口，截至10日下午3時，全市採樣962萬4938人，完成檢測342萬7807人。

另據路透社援引投行摩根士丹利最新研究報告指出，如果新冠病毒變異株奧密克戎Omicron在中國擴散並導致多個城市封鎖，當前該行對2022年首季中國經濟增長預測4.9%，將有0.6-0.7個百分點的下行空間。

報告稱，奧密克戎的高傳播性可能導致中國要在多個城市加強防控措施，報告認為中國清零政策成本或超出得益，預計中國政府在首季要依靠基礎設施資本支出，和第二季的減稅來減輕有關影響。

該行並表示，因其他亞洲出口商的供應鏈可能變得更穩健，使中國經濟來自外部需求的提振可能減弱，估計中國要在新冠病毒的毒性進一步減弱，以及疫苗效力提高這兩個條件滿足下，才會調整防疫政策，但相信在今年下半年前不太可能發生。

另據報道，中國嚴厲的防疫和封城措施打亂供應鏈，導致歐洲消費物價上揚，並刺激德商調整供應鏈並打算出走。

德國"周日世界報"（Welt am Sonntag）報導，德國商會（AHK）上海首席代表馬銘博（Maximilian Butek）表示，中國為防疫限制旅遊和國際航班，持續性的封城措施打亂供應鏈，導致在中國經營的德商對前景感到悲觀。

馬銘博指出，許多廠商因此調整供應鏈，尋找替代的供應商；他預期進貨價將明顯上漲，歐洲的客戶和消費者必須準備好應對交貨期拉長和價格上揚的問題。

科隆德國經濟研究所（Instituts der deutschen Wirtschaft）所長鬍特（Michael Hüther）分析說，業者數十年來第一次反省，繼續依賴遙遠的國外供貨是否可行，"中長期來看，我認為企業會調整採購模式和供應鏈"。

胡特認為，問題在於中國嚴厲的防疫措施。他說，只要中國繼續相信病毒可以根絕，一人感染就全部封城，供應鏈的問題就不會解決。

根據德國商會的調查，在亞太地區經營的德商，平均需要近2年的時間，才能完成營業據點的調整。

調查結果顯示，為降低供應鏈的風險，在中國已有近1/5的德商表示，如果疫情沒有好轉，考慮在今年或之後離開中國。