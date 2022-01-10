維權律師郭飛雄妻子張青病逝 因北京攔阻至死未見丈夫一面

2015年9月，郭飛雄獲頒愛爾蘭「前線衛士人權獎」，他的妻子張青和女兒代為領獎。

海外眾多人士和人權組織多次人道呼籲，也未能讓北京政權改變主意，著名維權律師郭飛雄去年初持有效護照赴美探望病危妻子張青時被北京當局扣留後一度失聯，12月初再次試圖赴美時被抓，至今下落不明。患有晚期癌症的張青終於不能見丈夫一面，於1月10日病逝，身邊留下一子一女。

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郭飛雄妻子張青在美國逝世的消息引發悲憤，著名維權律師、至今下落不明的高智晟妻子耿和表示“悲痛不已”，她說：“飛雄與高智晟是志同道合的戰友，2006年一起被判刑……我與張青2009年一同被迫逃亡到泰國…同一年前後抵達美國…都是單身母親獨自帶兩娃一女一男。相同的經歷，共同的命運，切身感受張青在生命盡頭都沒有能見到夫君的絕望。“

作家黎學文在『至痛---哭張青』寫道：

此刻

詩歌是無力的

語言是蒼白的

只有邪惡是

真實的

還有網友發推說，我們都在問：面對這樣的慘痛，那些限制、控制飛雄的人，你們於心何忍？

維權網發表聲明稱，中共當局不顧最基本的人道主義原則，在郭飛雄妻子彌留之際，悍然阻止郭飛雄赴美照顧，並對郭飛雄予以強迫失蹤，此種行徑嚴重踐踏了郭飛雄全家人的基本人權。對中共當局此種嚴重踐踏人權的行徑，本網予以最強烈的譴責。

中國著名維權律師郭飛雄、本名楊茂東，自2000年代以來因積極參與爭取民主和人權活動兩次坐牢，前後共11年，並在獄中多次遭到威脅、毆打、虐待和酷刑。

張青和丈夫自2006年分別後，再也沒有見過。張青來到美國後一邊打工，一邊讀書，同時還撫養兩個孩子。他們的女兒和兒子已經15年沒有見過爸爸了。

張青於去年一月被發現患有晚期腸癌，急需郭飛雄赴美陪伴照看。郭飛雄1月28日在上海浦東機場準備搭機赴美，照顧罹患癌症手術後的妻子張青，卻被中共海關以“危害國家安全”為由攔截。

張青2月1日致信聯合國人權高級專員巴切萊特求助。她懇請同樣身為母親和妻子的赫里亞，能夠敦促中共政府尊重郭飛雄的公民權，允許他們一家團聚。

11月29日，對華援助協會發布張青在病床上盼望丈夫郭飛雄儘快前來美國見一面的聲明：“我的生命已經走到盡頭，我也已經絕望了，但我什麼時候才能見我丈夫一面呢？楊茂東，請趕快過來呀!“

11月29日，郭飛雄再次致信中國總理李克強，呼籲中國當局允許他前往美國，看護他的病危妻子。該信件在中國國務院微信客戶端官方渠道留言，以“我向總理說句話”為題向李克強寄發。

郭飛雄在信中說：“我是中國公民楊茂東，筆名郭飛雄。我的妻子張青2021年初在美國馬里蘭州身患晚期腸癌，當時做了開腹切割腸梗阻手術，11月初又突發第二次腸梗阻，11月27日送當地醫院急救。由於癌細胞全身擴散，當地醫院認為做手術已無效，僅按插管姑息處置。我妻子遂面臨直接生命危險，急需我本人即刻趕過去轉院做手術搶救。”

12月初，妻子病危之際，郭飛雄再次試圖赴美，但他在12月5日下午，他給友人發出“我被抓了“的信息後，至今下落不明。

12月5日，海內外數十位學者和其他人士數次發起聯署公開信，呼籲中國政府允許郭飛雄赴美照看罹患癌症病情惡化的妻子張青。

郭飛雄妻子張青最終也未能見丈夫一面，但這種情況並非絕無僅有。有人揭露，北京當局用相同的方法對付唐吉田律師。維權律師唐吉田在本月8日在北京某處被一群公安帶走，去向不明，理由未知。唐吉田的女兒赴日本求學後病倒，唐曾爭取赴日探望病危的女兒，更曾試圖闖關，但以失敗告終，令唐吉田多月來未能與已陷入昏迷的女兒見面。

據指出，唐吉田的女兒目前處於病危狀態，唐吉田1個月前還在北京籌措醫療費，12月10日，北京市公安局秘密抓捕唐吉田，至今下落不明。