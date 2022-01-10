美俄安全會談結束 俄羅斯稱"無意進攻烏克蘭"

美俄周一在日內瓦就烏克蘭局勢舉行的安全會談結束，俄羅斯稱"沒有意願進攻烏克蘭"，雙方並表示希望就緩和局勢繼續舉行會談。

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法新社消息，周一在日內瓦舉行的美俄戰略安全對話，由俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）與美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）牽頭進行，本次會談閉門進行。西方指責俄羅斯企圖入侵烏克蘭，莫斯科則指責北約通過加強在俄羅斯鄰國的勢力威脅其安全。

在日內瓦會晤後，俄羅斯談判代表保證俄羅斯"無意進攻烏克蘭"，部署在俄烏邊境的數萬名士兵是"對西方競爭對手增加駐軍的回應"。

俄羅斯談判代表裡亞布科夫表示：“我們沒有計畫也無意進攻烏克蘭。”美國副國務卿舍曼則表示，任何對烏克蘭的入侵都將給俄羅斯帶來“巨大的代價”，她表示，俄羅斯可以撤回駐紮在邊境地帶的兵力開始緩和緊張局勢。

歐洲本周將舉行一系列會議，旨在為俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結大批軍力的緊張局勢進行降溫。這場在日內瓦舉行的會談結束後，俄羅斯代表與北約組織12日在比利時布魯塞爾會談，13日將在奧地利維也納與歐洲安全與合作組織會談。

里亞布科夫會前表明一定要完成特定任務，也不會作出任何讓步；美國方面雖堅持立場，但表示如俄羅斯將部隊自烏克蘭邊境附近撤走，美國對其他可能的做法，如減少在烏克蘭部署導彈、美國與北約在東歐進行演習受限等持開放態度。

美國務卿布林肯則直言不期望本周會有任何突破，但期望短期內有一個為緊張情勢降溫的安排，以及未來在合適時間再舉行會談。他再重申，美國一定要先看到俄烏邊境局勢降溫有實質進展。

北約秘書長斯托爾滕貝格10日與烏克蘭副總理會面後表示，他不預期本周會談可以"解決所有問題"，但希望開啟政治解決的進程，"我們的目標是就推進方式、進程和一系列會談達成協議"。