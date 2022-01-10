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美俄安全會談結束 俄羅斯稱"無意進攻烏克蘭"

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U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman and Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov attend security talks at the United States Mission in Geneva, Switzerland January 10, 2022. REUTERS/Denis Balibouse TPX IMAGES OF THE DAY
U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman and Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov attend security talks at the United States Mission in Geneva, Switzerland January 10, 2022. REUTERS/Denis Balibouse TPX IMAGES OF THE DAY REUTERS - DENIS BALIBOUSE
作者： 法廣
5 分鐘

美俄周一在日內瓦就烏克蘭局勢舉行的安全會談結束，俄羅斯稱"沒有意願進攻烏克蘭"，雙方並表示希望就緩和局勢繼續舉行會談。

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法新社消息，周一在日內瓦舉行的美俄戰略安全對話，由俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）與美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）牽頭進行，本次會談閉門進行。西方指責俄羅斯企圖入侵烏克蘭，莫斯科則指責北約通過加強在俄羅斯鄰國的勢力威脅其安全。

在日內瓦會晤後，俄羅斯談判代表保證俄羅斯"無意進攻烏克蘭"，部署在俄烏邊境的數萬名士兵是"對西方競爭對手增加駐軍的回應"。

俄羅斯談判代表裡亞布科夫表示：“我們沒有計畫也無意進攻烏克蘭。”美國副國務卿舍曼則表示，任何對烏克蘭的入侵都將給俄羅斯帶來“巨大的代價”，她表示，俄羅斯可以撤回駐紮在邊境地帶的兵力開始緩和緊張局勢。

歐洲本周將舉行一系列會議，旨在為俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結大批軍力的緊張局勢進行降溫。這場在日內瓦舉行的會談結束後，俄羅斯代表與北約組織12日在比利時布魯塞爾會談，13日將在奧地利維也納與歐洲安全與合作組織會談。

里亞布科夫會前表明一定要完成特定任務，也不會作出任何讓步；美國方面雖堅持立場，但表示如俄羅斯將部隊自烏克蘭邊境附近撤走，美國對其他可能的做法，如減少在烏克蘭部署導彈、美國與北約在東歐進行演習受限等持開放態度。

美國務卿布林肯則直言不期望本周會有任何突破，但期望短期內有一個為緊張情勢降溫的安排，以及未來在合適時間再舉行會談。他再重申，美國一定要先看到俄烏邊境局勢降溫有實質進展。

北約秘書長斯托爾滕貝格10日與烏克蘭副總理會面後表示，他不預期本周會談可以"解決所有問題"，但希望開啟政治解決的進程，"我們的目標是就推進方式、進程和一系列會談達成協議"。

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