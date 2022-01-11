世銀預估2022經濟增長4.1% 法國經濟疫情下表現穩定

法蘭西銀行周二公布經濟展望，預期法國經濟在奧密克戎新冠疫情下表現良好；而世界銀行發布"全球經濟展望"稱，由於新冠變種病毒不斷擴散，加上通貨膨脹、債務與不平等情況增加，加劇經濟不確定性，預估全球經濟增長將顯著放緩，從2021年的5.5%下降至今年的4.1%。

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法新社消息，據法蘭西銀行周二公布的經濟展望，法國經濟在新冠奧密克戎變種病毒傳播下仍將有良好表現，但存在部門差異以及不確定性增加。法蘭西銀行預測， 2021年第四季度法國國內生產總值增長0.6%，並確認2021年全年增長6.7%。

世界銀行也在同一天發布"全球經濟展望"報告，世界銀行指出，奧密克戎變異株的快速擴散意味着近期內疫情仍可能繼續擾亂經濟活動，加上包括美國與中國在內的主要經濟體增長減緩，也將壓縮新興市場與發展中經濟體的外部需求，持續的供應鏈瓶頸與通貨膨脹壓力、全球許多地區金融脆弱性增加等因素，意味着經濟重創風險上升。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，全球經濟面臨疫情、通貨膨脹與政策不確定性挑戰，政府支出與貨幣政策均無前例可循，不平等情況日益增加與安全挑戰對發展中國家尤其不利。

報告預期，全球經濟將從2021年的5.5%放緩至今年的4.1%，2023年還將進一步下滑至3.2%。

與此同時，報告預期發達經濟體與新興市場和發展中經濟體的增長差異也將擴大。預估已發達經濟體經濟增長率將從2021年的5%下降到2022年的3.8%、2023年則為2.3%。新興市場與發展中經濟體經濟增長率預計將從2021年的6.3%，下降至2022年的4.6%、2023年的4.4%。

美國經濟增長率從2021年的5.6%，下滑至2022年的3.7%、2023年2.6%；歐元區則從去年的5.2%，放緩到今年的4.2%，2023年更將下滑至2.1%。

世銀報告稱，中國經濟由於疫情持續影響，以及中國政府對某些經濟領域收緊監管，報告預估中國經濟增長率將從去年的8.0%，大幅下滑至今年的5.1%，明年則為5.3%。

東亞與太平洋地區的整體經濟增長率預估也將從去年的7.1%，放緩到2022年的5.1%，明年預估為5.2%。