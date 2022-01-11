烏克蘭問題 西方與俄羅斯、中國的博弈

俄羅斯近期屯兵烏克蘭邊境引發各方高度關注，美俄在日內瓦於1月10日舉行閉門安全會議為緊張局勢降溫，隨後俄羅斯在布魯塞爾與北約、在維也納與歐安組織會談。法國中國及東亞戰略和國際問題專家顧德明(François Godement) 認為烏克蘭問題是東西方在形成新冷戰局勢後的第一場危機，美國與中國和俄羅斯直接談判，而目前歐盟是這場博弈中的薄弱環節，歐洲需要加強與美國合作。

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中俄關係變化

中國及東亞戰略和國際問題專家顧德明1月11日在《世界報》刊登的分析文章指出，中俄結盟的可能性常常被低估，的確西方對這兩個國家有消極認知，主要來自兩國在聯合國共同使用否決權，以及中俄兩國政府厭惡“顏色革命”。

雖然中俄兩國貿易交往頻繁，俄羅斯出口天然氣和軍火，中國出口日用消費品，但是這並不排除俄羅斯對中國的不信任，以及中國對俄羅斯這位曾經的老大哥的某種蔑視。

在軍事上，中國只臨時性派出軍隊干預某些熱點，而俄羅斯軍事勢力滲透格魯吉亞到頓巴斯，從敘利亞到哈薩克斯坦。

自從美國政府執行前奧巴馬政府開始的把軍事重心向亞太轉移的承諾，讓世界格局正在發生變化，美國受到當地盟友和擔憂中國侵略地區夥伴國家的支持。

正如西方在俄羅斯入侵克里米亞後對俄羅斯的制裁，讓普京領導的俄羅斯更加依賴北京一樣，習近平領導的中國可能會擔心外交孤立加劇引發的風險而靠近俄羅斯。

中國與俄羅斯關係轉變進行外交聯盟，或者想讓美國及其盟國同時面臨兩場衝突，例如在烏克蘭和台灣，這些對北京來說很有吸引力。

作者指出很長一段時間以來，中國可能第一次像俄羅斯一樣需要中國， 這無疑引起了普京的注意。

中俄互相需要

俄羅斯近期屯兵烏克蘭邊境後，俄羅斯於去年 12 月中旬向美國通報了其要求和“安全保證”清單。 普京正在與習近平舉行了虛擬會議，雙方都表現出相互的支持。

中方聲明指出，俄羅斯將是中國在涉台問題上立場的最堅決捍衛者，反對任何”亞太地區“的小團體，也就是說美國、英國和澳大利亞聯盟以及“印太四方”聯盟（美國、印度、澳大利亞、日本）。 俄羅斯發言人表示，習近平支持普京努力從西方獲得具有法律約束力的安全保證。

分析指出如果將中國和俄羅斯捍衛共同安全利益的意願表達在一份新聞稿中，將更有說服力。

這種分開聲明的文本具有啟發性，在中國的報道中，習近平贊普京抵制了那些北京與莫斯科之間“挑撥離間”煽動行為。這聽起來像是一個警告，表明中國不希望有華盛頓-莫斯科-北京的戰略三角關係。

而且大家知道中國經常對俄羅斯的軍事舉措震驚，在普京的挑釁立場中，作為 21 世紀兩個超級大國之一的中國，有不被美國重視的挫敗感。

戰略重點不同

作者認為莫斯科和北京各自戰略時間表的轉變主導兩國關係，也是解決當前歐洲危機的關鍵之一。中國不會馬上從制約到攻擊台灣，因為這會讓北京冒巨大風險，這主要是因為台灣對美國及其盟國的戰略價值遠大於烏克蘭的基輔。

中國會在未來幾年將把威懾程度從弱變強，直到轉變為戰略對等方式，因為這更有可能對抗美國。

另一方面，對於普京來說，在歐洲使用軍事選擇已經成了他的慣用操作手法，如在格魯吉亞、克里米亞和頓巴斯。 普京不想在一場衝突中結束他的政治生涯，他要讓俄羅斯重新回到世界戰略遊戲的中心， 習近平領導的中國有時間運作，而普京更有緊迫感使。

俄羅斯支持中國

普京戰略策略的考量是在俄羅斯的世界強國影響力走下坡到完全出局之前，他認為在適當的時候依靠中國，與中國互相支持的雙邊軍事合作，這是中俄事實上的聯盟。而普京驚人的冒險是否出於他高估了俄羅斯實力，他把調門設置的如此之高，以至於除了衝突之外很難看到其它結果？

中國在歐洲緊張局勢加劇中受益。 俄羅斯的大規模軍事演習分散華盛頓對其遏制中國戰略的注意力。

從長遠來看，中國可以指望俄羅斯加強其軍事壓力，而俄羅斯因此會在中國的眼中成為更有用的盟友，但這會讓俄羅斯在國際舞台上更加孤立，也會讓俄羅斯更依賴中國。 而如果西方在歐洲危機上顯示出軟弱，美國向東亞各國的承諾保證將進一步貶值。

目前歐洲是本次國際戰略討價還價中的受損者，烏克蘭成為“新冷戰”格局的第一場危機，因為這場危機發生在歐洲大陸，屬於世界新格局中的薄弱環節，而不是在擁有未來的亞洲。

歐洲的王牌

然而，不可忽視的是歐洲有重要的王牌 : 與俄羅斯和中國的關係。受到美國制裁的莫斯科，其貿易關係主要掌握在歐盟手中，而不是美國管轄的北大西洋公約組織。

對北京而言，中國需要歐洲這個重要的市場，而歐盟新的貿易保護工具應該促進中歐對話。

目前普京和習近平還沒有重視到這一點，對於普京來說，歐盟不在他尋求世界地位考量內。 對習近平來說，歐洲人在亞洲事務中並不是重要的參與者。

因此在不久的將來，歐洲在新冷戰的格局中扮演更重要的角色需要與美國重新建立戰略關係。在這種背景下，從長遠來看，俄羅斯與中國的聯合將永遠不會有穩固的跨大西洋聯盟同樣的力量。