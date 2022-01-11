2021 年 11 月 18 日，台灣空軍旗手在台灣西南部嘉義空軍基地經過一架新服役的升級 F-16V 戰鬥機。2022年1月11日下午三點多，美國為台灣改裝升級的F-16V戰機首度失事墜海。

台灣空軍一架F-16A單座戰機剛從美國完成改裝升級，11日下午三點多在台灣海峽東側執行投彈訓練時，於嘉義近海失事，戰機大角度高速墜入海中，上尉飛行員陳奕沒有跳傘，也沒有任何呼叫，台灣空軍已下經下令「天安一號」演訓暫停，總統蔡英文指示全力搜救。

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晚間，台灣空軍司令部召開記者會，督察長柳惠千表示，空軍兩架F-16V戰機，下午2點54分從嘉義空軍基地起飛，執行對地炸射訓練，戰機須由8000呎高度翻身向下，建立下滑角度（OVER BANK），機腹朝上是標準大角度建立姿態的動作。

3點23分二號機在「水溪靶場」靶標的北面約100公尺墜海，一號機當場目睹。當時能見度7英里，1000英呎高處有少量的雲，符合課目的天氣標準。

失事後，空軍立刻展開救援，傍晚起各式飛機前往現場搜救，整晚，照明彈不斷照亮附近海域，海面上有發現浮油，但因風浪大，氣溫低，搜救困難，還沒有具體進展。

台灣空軍證實，飛機墜海前，靶場飛行輔導室曾試圖透過無線電提醒飛行員，但因飛行員可能持續按下無線電的麥克風通話鍵，導致無法聽到同一波道中其他人的發話，所以輔導室的呼叫無法傳達給飛行員，而飛行員在過程中也沒有任何的無線電呼叫。

空軍指出，長時間按住無線電麥克風通話鍵是不正常的現象，沒有飛行員會做這樣的動作，後續還需要透過搜救及調查，再做進一步確認。

由於台灣向美國採購的F-16戰機已經老舊，在美國同意之下，台灣把141架F-16A/B型戰機陸續送往美國，進場改裝升級，升級之後的戰機稱為F-16V。今天失事的這架隸屬台灣空軍第四聯隊，就是去年11月18日第一批在美國改裝完成，送回台灣的F-16V。整個改裝計畫稱為「鳳展項目」，當時台灣總統蔡英文曾到嘉義空軍基地校閱，美國在台協會處長孫曉雅也曾出席。

這次升級，換裝了主動電子掃描數組雷達，可以同時執行搜索、追蹤，並鎖定多個目標；另外也改裝新式作戰計算機、座艙儀錶、頭盔瞄準系統及電戰莢艙等，可掛載最新型響尾蛇飛彈，戰力大幅提升。