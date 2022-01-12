美國史上最貴豪宅將以2.95億美元底價開拍 中國買家已進場競拍

位於美國南加州貝萊爾 (Bel Air) 一座被稱為“唯一莊園”（The One）的10萬5000 平方英尺豪宅，將於下個月拍賣，屆時它可能成為美國史上最昂貴的房產。據傳已有一位來自中國的神秘買家出價。

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美國有線新聞網（CNN）報道說，這座佔地3.8英畝的半山豪宅將以驚人的2.95億美元上市，並於2月7日至10日通過 Concierge Auctions 在線拍賣。這座豪宅擁有360度的海景和山景以及遠眺洛杉磯市中心的景觀。

佳士得房地產公司的數據顯示，世界上很少有房產的售價超過這個數字，包括法國的路易十四城堡、摩納哥的美好時光（La Belle Epoque）頂層公寓和香港的波洛克之路莊園（Pollock's Path Estate）。

“唯一莊園”費時10年建造，其所屬的房地產經紀公司Aaron Kirman Group代表人威廉姆斯(Branden Williams)表示：“這是現代建築的傑作”；房地產經紀人稱其為“豪宅里的蒙娜麗莎”。

“唯一莊園”主共21間卧房和42間浴室，內建俱樂部、美容院、水療中心、40人座的家庭劇院、保齡球場、酒窖、停車場、一個環繞住宅三個側面的無邊泳池。僅主卧室的面積5500平方英尺就超過了美國普通房屋的兩倍。

貝萊爾堪稱南加州最富裕的社區，包括娛樂圈名人碧昂絲(Beyonce)和世界頂級富豪馬斯克(Elon Musk)都曾在此落腳。