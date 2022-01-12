讓習近平尷尬的洪門宴醜聞越鬧越大

“洪門宴”，網上譏稱“鴻門宴”，也叫“派對門”，是為香港某位名叫洪為民的高官在新冠疫情蔓延中舉行的一場祝壽宴會引爆的醜聞。宴會散了好幾天了，還不斷有料爆出，吃席者灰溜溜的頗有歉意，只有那個“狂熱的親北京人士”何君堯不道歉。北京目前尚未對此表態。

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本台特約記者最新報道，香港特首林正月娥引述警方的初步調查顯示，涉事餐廳可能違規，出席洪為民派對的人數有214人，不但比當事人原先聲稱的超過近一倍，還有超出餐廳容量之嫌。調查報告即將公布，實情如何，惹人關注。

最初香港媒體報道指，1月3日晚上，有100多人為洪為民慶生，其中至少19人是新當選的“愛國者議員”，還有13位香港政府的高官，包括香港警務處處長蕭澤頤；民政局局長徐英偉；以及入境處處長區嘉宏。這是區嘉宏的第二起涉及新冠病毒的醜聞，這些天來，這些官員做出一連串道歉，唯一沒有道歉的是“狂熱的親北京人士，立法者何君堯”。他不但不道歉，還譴責將他短暫隔離。

據紐約時報報道，何君堯在一個視頻直播中，批評林正月娥和其他人，用拳頭捶桌子，直到手機被震飛”。名叫洪為民的官員何方人士？港區人大代表兼深圳前海管理局香港事務首席聯絡官。官不算大，“在香港社會並不特別出名”，為何新科議員，官員，一眾趕去紛紛祝賀？

香港01日前評論稱，洪為民如此大的號召力，顯示在香港國安法、北京“完善”香港選舉制度後，香港的“權力中心北移”。評論引述建制派人士稱，眾多議員出席派對除了賀壽，也是向洪為民“謝票”，也就是說，國安法導致香港政治環境“翻天覆地”，洪為民官不算大，但和中國大陸關係密切，某種程度上成為“新權力”代表人物，因此不少政界人物也出席生日會。

香港01被視為親北京媒體，如此評論不知何意，是一種隱約的炫耀權力，還是為眾人的勢力眼痛心？或許真正勾勒出了香港中國大陸化的陰暗畫面？

據指林正月娥聽到這件事情後“氣得發抖”，發抖的原因倒不是因為“權力北移”，香港已被北京控制，林正月娥應該最清楚。據分析，林正月娥主要是擔心這一醜聞損害港府的威信和防疫工作，擔心事件影響她“連任特首的行情”。

這一事件自然引起香港社會的強烈批評，社交媒體上有許多人譴責這些官員虛偽，他們在公開場合，談論抗擊病毒的必要性，私底下誰能料到是這樣。

一些分析說，香港鴻門宴在這種時候越鬧越兇，對一心清零，迎接冬奧的習近平不是一個好消息，尤其對不久前在新年祝詞上表示香港問題已經解決的中國領導人習近平，相當尷尬。

習近平在中國全國政協新年茶話會講話中談到治港的成績，同時要求：“貫徹落實愛國者治港、愛國者治澳根本原則……支持和推動香港由亂轉治“。但是，誰能想到，在民主派人士幾乎悉數被排斥出局之後，部分“愛國者”議員和官員在疫情肆虐的時候紮堆慶生。

習近平下令在中國大陸實施最嚴厲的清零政策，在北京冬奧會快要開幕之際，已經封鎖了西安、禹州，安陽三座大城，奧米克戎變種現在進入天津，天津是北京的門戶，天津再死守嚴防，也很難保證北京不受侵襲。在這個時候，香港爆發出新科議員和港府高官不顧疫情肆虐為一位官員慶生事件，很難想象中南海會有什麼反應。

紐約時報 也分析，派對可能不僅損害了香港當地政府的信譽，而且也損害了北京的信譽，中國領導人在北京實施了嚴厲的零新冠政策，並經常懲罰不遵守政策的官員。

北京當局尚未對洪門宴醜聞表態，林正月娥駁斥了這一醜聞有可能斷送她連任的前程，但紐約時報引述一些政治觀察人士表示，“這可能會損害林正月娥獲得第二個任期的機會”。