中國著名維權律師謝陽再度被強迫失蹤

中國維權律師群體再度遭受打擊，709律師之一，湖南維權律師，日前前往南永順縣營救被精神病的、懷孕女教師李田田的謝陽律師於2022年1月11日被國保帶走，現在下落不明。

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據謝陽的妻子逃亡美國的陳桂秋女士在推特上透露：謝陽於2022年1月11日被國保帶走，現在下落不明。 她表示，根據 謝陽的兩位朋友透露，謝陽被國保控制； 謝陽的家人被當地國保警告，不準接受媒體採訪。

謝陽是709律師之一，出身於湖南，2011 年正式執業以來，曾代理多起公權力濫權案件，如山東省曲阜縣薛明凱案、北京新公民運動張寶成等維權案件，並積極關注參與社會維權運動，包括探訪盲人律師陳光誠和聲援建三江被捕律師等，並且因此屢次遭司法當局的阻擾和打壓、迫害。

2015年7月11日，在中共“7·09大逮捕”中謝陽被湖南省長沙市警方突然帶走，四個月後，被長沙市警方以涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”正式逮捕；2017年5月，謝陽在湖南省長沙中級法院開庭受審時被迫當庭認罪，否認曾受酷刑，遂於當日被取保候審獲釋。之後，謝陽將其在關押期間受酷刑等情況介紹給聯合國反酷刑專家。期間，謝陽的妻子同維權人士郭飛雄的妻子等一樣攜家逃離中國。

去年年底，湖南永順女教師李田田因發表網絡言論而被精神病之後，謝陽同其他兩名活動人士前往當地援救，期間他們遭受了地方幹部流氓的暴力，但是，謝陽在推特上表示：“風雪中，我們唯有堅持”。

在剛剛過去的一年中，謝陽因試圖前往陝西探望被關押的常瑋平，前往上海探望在獄中絕食生命垂危的張展而多次被強迫失蹤。

多個人權組織包括中國人權捍衛者 與保護衛士等組織都對謝陽的失蹤表示關注，保護衛士組織在推特上表示：謝陽曾經協助揭露了指定居所監視居住這一非法的秘密關押系統。