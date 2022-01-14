中國女間諜滲透英國議會？中國外交部發言人譏諷007電影看多了

就英國情報部門軍情五處就一名疑似北京特工在英國議會的頻繁可疑滲透活動發出警告後，中國今天周五嘲諷有些人“007電影”看多了，幻想出了一個詹姆斯-邦德式的情節。

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據法新社今天報道稱，中國外交部發言人汪文斌今天批評說，"有些人可能看了太多的007電影。"中國外交部發言人汪文斌對英國媒體周四披露的軍情五處的警告作出如上反應。

據英國軍情五處指控一位名叫克里斯蒂娜-李的中國女性 "涉嫌為中國共產黨統一戰線工作，故意從事政治干預活動"。消息說，對中國政府持高度批評態度的英國保守黨議員伊恩-鄧肯-史密斯對該克里斯蒂娜-李女士沒有被逮捕，而只是被禁止進入議會表示關切。

據軍情五處稱，克里斯蒂娜-李充當中間人，向 "英國的政黨、國會議員、未來的國會議員和考慮擔任政治職務的人 "支付財政捐款。這些資金來自中國或香港官方。據稱，克里斯蒂娜-李向工黨前高級領導人巴里-加德納以及工黨本身提供了了數十萬英鎊捐贈。

據指控，2015年，她還與前保守黨首相大衛-卡梅倫合影，另一次是與前工黨領袖傑里米-科爾賓合影。

2019年，克里斯蒂娜-李被保守黨首相特雷莎-梅授予勳章，以表彰她對與中國良好關係的貢獻。

針對上述消息，中國外交部發言人汪文斌說，“我們不幹涉他國內政，也沒有必要這樣做。”

據法新社說，上周，在中國官方的新華社播放了一部模仿詹姆斯-邦德的搞笑諷刺電影之後，兩國已經就因這部007電影作了互懟。在視頻中，中國官方新聞機構新華社嘲諷說，英國更有可能成為美國間諜的目標，而不是中國的間諜。作為回應，英國外國情報機構MI6的負責人打破了他慣常的謹慎，諷刺地感謝新華社的 "免費廣告宣傳"。