日本不再對華援助 歐美繼續對北京提供援助

日本1979年12月開始實施的對華政府開發援助（ODA）將於2022年3月完全結束。現在有2名日本青年海外協力隊隊員仍在中國奮鬥，從事日語教育。日本退出政府開發援助，而瞄準中國市場的歐美雖然批評中國人權，但卻繼續對華援助，戰略差異也越來越明顯。日本媒體報道稱，日本在與歐美保持步調一致的同時，也需要跟中國切實交往。

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據日本經濟新聞今天發表對中日深度觀察文章，指日本的對華政府開發援助是從1979年12月時任首相大平正芳訪華開始的。累計提供了3.3165萬億日元貸款，實施了建設生活基礎設施等231個項目。

此外，由日本國際協力機構（JICA）承擔的派遣青年海外協力隊等技術協助累計達到1856億日元。日本的政府開發援助與中國的改革開放相重疊，支撐中國走上經濟大國之路。

署名羽田野主記者稱在此次有關ODA的採訪中，也留有一些遺憾。作為ODA的典型項目代表，記者通過日本國際協力機構想去採訪中日友好醫院和中日農業技術研究發展中心，結果對方一直有所擔心，未接受採訪和參觀。在中日邦交正常化50周年之際，這樣的結果有些讓人感到有些寂寥。

據經濟合作與發展組織（OECD）統計，雖然日本將退出對華政府開發援助，而歐美正繼續提供援助。2018～2019年，德國對中國援助了8.21億美元，法國援助了1.69億美元，英國援助了8100萬美元，美國援助了3300萬美元。具體業務內容不詳細，不過據說一直在開展語言教育及公眾衛生等相關援助。可見歐美國家想在中國政府難以着手的領域開展援助，以強化雙方關係。

日本經濟新聞說，雖然歐美在人權等問題上批評中國，但又想努力進入中國這一巨大市場，這樣的姿態沒有改變。日本在與歐美保持步調一致的同時，也需要跟中國切實交往。