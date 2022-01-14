法新社：香港新聞媒體如驚弓之鳥 下一家是誰遭逮捕與關閉？

中國對香港異議人士的鎮壓已經使民主運動中的大多數領導人物噤聲或被關進監獄。新聞界現在已經進入了受鎮壓的瞄準鏡里。當無國界組織在2002年公布其第一次年度排名時，香港排在第18位。去年，香港的排名下降到第80位。 在這個曾經被認為是亞洲新聞自由堡壘的城市，現在卻有越來越多的媒體問，"我們會是下一個遭逮捕被關閉嗎？"

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法新社今天採訪香港記者Ronson Chan，指他已經為國家安全警前來敲門準備了幾個月，但是當他們在12月底敲開他的門時，他還是不禁顫抖起來。

中國對香港異議人士的鎮壓已經使民主運動中的大多數領導人物噤聲或被關進監獄。新聞界現在已經進入了鎮壓視野。

香港記者協會主席、支持民主的新聞網站 "立場新聞 "的編輯Ronson Chan，知道自己是一個主要目標。

他告訴法新社：我雖有心理準備，但當他們向我出示搜查令時，我在發抖。

在被迫停止之前，他用手機直播了他與警察的對話交流。這是他最後一次為《立場新聞》報道。同一天，《立場新聞》網站的資產被凍結，《立場新聞》里7人因北京在2020年實施的國家安全法指控的 "煽動性出版物 "的罪名而被逮捕。其中兩名人員並被拘留。到目前為止，Ronson Chan除了在家中被搜查外，沒有受到其他騷擾。

在這個曾經被認為是亞洲新聞自由堡壘的城市，"我們會是下一個嗎？"當地和越來越多的國際媒體問道。前香港中文大學新聞學講師、現居荷蘭的Lokman Tsui告訴法新社："記者應該對權力說出真相。"而目前，真相在香港被（認為）是涉嫌顛覆國家政權。

法新社說，中國在無國界記者組織（RSF）的新聞自由指數中排名接近末尾。中國媒體受到北京的嚴格控制，外國記者受到嚴格限制。

1997年這個前英國殖民地回歸中國時，香港仍然是媒體自由的天堂。當地媒體以堅持不懈而著稱，毫不猶豫地譴責某些高官的行為，這與中國媒體不同。但多年來，香港的新聞自由開始蒙上陰影。當無國界組織在2002年公布其第一次年度排名時，香港排在第18位。去年，該市的排名下降到第80位。

而自6月以來，這種威脅繼續增長。

法新社說，這一切始於支持2019年民主抗議活動的《蘋果日報》遭關閉。該報老闆黎智英和該報的高級管理人員已經被逮捕，並被指控 "與外國勢力勾結"。接下來是《立場新聞》Stand News，一周後，由資深記者創立於2017年、由讀者資助的CitizenNews新聞網站因擔心記者的安全而關閉。

據現在在倫敦城市大學任教的香港記者袁陳說，"新聞自由多年來一直在倒退，但在2020年，一切都加速了。"

香港行政長官林鄭月娥多次拒絕這樣的指控，她稱當局只是在執法。在關閉Stand News和CitizenNews後，林鄭月娥只是回答說，西方國家的國家安全法比香港 "嚴厲得多"，但她沒有舉出任何國家對新聞界使用這些法律的例子。

獨立新聞網站InMedia的一名前編輯說，"新聞行業中存在一種前所未有的恐懼氣氛"。但他說"很難評估風險，" 這名前編輯不願意透露姓名。

據法新社，到目前為止，國際媒體還沒有成為香港執行國家安全法的目標，但現在香港政府在不喜歡外國媒體報道時，毫不掩飾自己的惱怒。法新社、CNN、《華爾街日報》和彭博社等外國媒體在香港設有區域總部。自去年11月以來，香港當局已就外國報紙不喜歡的有關香港的社論向其發出13封訓誡信。

《立場新聞》Stand News的記者希望外國記者能夠留下來，繼續報道香港發生的事情。但他警告他們不要低估香港當局的強硬態度。 據他指出，“人們認為《蘋果日報》不會關閉，哪怕《蘋果日報》有25年的歷史，還有一千多名員工。但《蘋果日報》還是被關閉了。”