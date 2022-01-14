法新社：香港新聞自由不再  媒體共問：“何時輪到我們被打壓？”

習近平(圖右)在中南海接見述職的林鄭月娥，未見支持她連任的信息。(央視畫面截圖)

法新社14日發文說：中國對異議聲音的打壓已讓多數香港民主運動人士噤聲或入獄，如今更把焦點轉向媒體。在曾是新聞自由堡壘的香港，本地媒體和愈來愈多國際媒體都在問：接下來受到打壓的，會是我們嗎？

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香港媒體人陳朗昇告訴法新社：“我做了心理準備，但…當他們出示逮捕令，我還是在發抖。”同一天稍晚，香港當局援引國安法凍結“立場新聞”資產，並以發布“煽動性”內容為由逮捕“立場新聞”7名員工，該媒體隨後停止運作。其中兩名員工已被起訴並還押候審。陳朗昇不知道自己會不會落入同樣的境遇。

1997年英國將香港主權移交給中國後，這座城市作為媒體中心，仍持續蓬勃發展。當時港媒以堅持不懈著稱，他們以中國大陸無法想像的方式撰寫頭條新聞並監督官員。但隨著港媒環境愈來愈不自由，凋零的跡象也始終存在。

無國界記者組織於2002年公布首份年度新聞自由評比，香港當時第18名，去年則墜落到第80名。過去7個月更是出現前所未見的變化。第一個倒下的是“蘋果日報”，香港警方援引國安法凍結蘋果日報的資產，同時指控創辦人黎智英等高階主管觸犯安全相關罪名。

下一個輪到立場新聞；一周後，“眾新聞”也終止營運，理由是他們認為“工作不再安全”。

香港特別行政區行政長官林鄭月娥數度否認打壓新聞自由的控訴，聲稱只是依法行事而已。

香港“獨立媒體”（InMedia）一名前編輯說，業內出現一種“不曾有過的恐懼氛圍”。

港版國安法目前尚未把矛頭指向國際媒體，但香港政府對於不滿意的報導也愈來愈多批評。

許多大型媒體仍在香港設有亞洲總部，包括法新社、彭博（Bloomberg）、華爾街日報、美國有線電視新聞網（CNN）、經濟學人（The Economist）和“金融時報”（Financial Times）。

自去年11月以來，香港官員已寄出13封以英語、法語、西班牙語和荷語寫成的信函給外媒，大部分是為了港府不喜歡的社論，甚至警告一些報導可能違反香港法律。

去年11月，香港也拒絕更新一名“經濟學人”澳洲記者的簽證，這是自2018年以來，第4位因申請簽證遭拒而被迫離開的外籍記者。

轉引中央社譯文