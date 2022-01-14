西安封城防疫奇招：兩醫院停業整頓三個月

封城防疫已經20餘天的西安，繼買菜難、醫院延誤救治悲劇之後，再次吸引輿論關注。當地政府於13日宣布對兩家因拒絕接診導致悲劇的醫院，做出停業整頓三個月的處理。這項在疫情期間關閉醫院的武斷措施引起輿論嘩然。

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受到處罰的兩家醫院分別是高新醫院和西安國際醫學中心醫院。從西安衛健委13日發表的公報來看，做出停業整頓的原因是這兩家醫院近日發生“延誤急危患者搶救和診治”。

1月1日，一名懷孕已8個月的孕婦前往高新醫院緊急就診，但醫院以其核酸檢測時效已經過期四小時為由，要求等待新的檢測結果。結果是孕婦等待時間過長，不幸流產。一名孕婦在醫院門外，腳下一灘血跡的照片在網絡上瘋傳，引髮網民熱議。

讓西安國際醫學中心醫院捲入輿論漩渦的是一名61歲的心臟病突發患者因延誤治療而死亡的事件。病人在被高新醫院拒收之後，被送往國際醫學中心醫院，在醫院大廳里等待6個小時獲得核酸檢測結果後，才被接收救治，但為時已晚。

輿論壓力之下，西安衛健委13日宣布處理決定，除全市通報批評、以及對兩家醫院一些官員停職、免職外，直接宣布醫院停業整頓三個月，即日起執行。如果說衛健委想通過此項決定顯示對醫院失職行為絕不姑息的話，宣布兩家醫院即日起停業，則凸顯荒唐、魯莽，尤其是在疫情期間醫療資源本已緊張的情況下。且不說這勢必增加當地其它醫院的救治壓力，僅是這些醫院中已住院患者和計畫中的救治方案也無形中要面對延誤。

數小時後衛健委再發通知，對兩家醫院停業造成的就醫不便，提供支援補救措施。

這種拆東牆補西牆的做法引髮網友熱議。署名@存雅的網友質問：“這樣不浪費公共醫療資源嗎？”“抽調那麼多其它地方醫護人員，其它地方不又人員短缺了嗎？“ 網友@yongrong-對”這種魔幻處理方式“，”送三個字：神經病。“。 @EBZOOZNE 指責衛健委向基層推卸責任，他質問：醫院領導的領導是誰？下政策的是誰？政策下不準確不明確的又是誰？“ @年華無效LW_嘲諷說：“真是人民的好‘公僕’，要不是你們制定的防疫政策不利，作為一個民營醫院腦子有病才拒診，現在耍（甩）鍋給醫院，耍（甩）鍋就甩鍋，居然還直接關停，好大的官威，你們才應該引咎辭職”

責令兩家醫院停業表面是對延誤治療事件的處罰，但直接影響到的是民眾的醫療資源：@珠簾暮卷西山雨_2017寫道: ”關醫院報復患者是嗎？恐嚇群眾不能批評衛健委是嘛？“ @圓圓金剛子表示：“關停醫院我真的理解不了，整頓三個月能整頓出什麼來，但這三個月可能關乎很多人的人生和性命，你們在做決定的時候真的考慮過一個個活生生的人嗎” @我叫袁糖糖的網友質問：“你們的面子比患者的生命健康還要大嗎？這是以人為本嗎？是把老百姓的生命健康放在第一位了嗎？看看你們罰醫院的理由，你們好意思嗎？！”

根據西安衛健委13日公布的數據，西安市自2021年12月9日以來，累計確診病例2039例，現有患者也以輕型和普通型為主。但西安自12月23日起封城至今。千萬居民一夜之間失去了基本的進出自由。獨立媒體人江雪的封城日記«長安十日»在新年第一天寫道：“這城市表面的寂靜掩蓋不住它的兵荒馬亂。從個體角度來看，從12月27日以來，幾乎每一天，都有災難發生着。”