世界排名第三的西班牙網球運動員加賓-穆古魯紮今天周六表示，中國的彭帥事件所發生的 "真正真相 "可能永遠不會被知道，中國網球女星彭帥指控本國一名高級官員對其性侵。

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法新社今天發自墨爾本消息引述世界排名第三的西班牙網球運動員加賓-穆古魯紮周六表示，關於彭帥事件，"我們會知道什麼嗎？我不知道，我認為中國是一個複雜的國家，要與中國打交道，"穆古魯紮告訴記者說，中國將於下個月在北京舉辦冬季奧運會。

據穆古魯紮稱 "看來進展不是很順利。然而，事件已經持續多時，"這位兩屆大滿貫得主在周一澳大利亞公開賽開始前說，彭帥將缺席該比賽。

據穆古魯紮說，有一段時間，我們似乎感覺要查出發生了什麼，但我們沒有。穆古魯紮繼續說：“我認為要找出+真正的+真相併讓她自由發言將是非常困難的。”

法新社說，去年11月，前溫布爾登和法網雙打冠軍彭帥在中國社交網絡微博上發表了一條消息，該消息很快就被消失了，彭帥的博文曾描述了與中國前副總理張高麗之間真誠但沮喪的關係。這名球員描述了與張高麗的 "被迫 "性關係。法新社說，張高麗已經結婚，比彭帥大40歲。張高麗一直擔任共產黨政權的高級職務。

彭帥的這條信息很快被中國網絡審查人員刪除，這位前世界第一的雙打選手在幾個星期內沒有公開露面，事件在體育界、聯合國和包括美國和法國在內的國家引起了轟動。

目前，在世界媒體的頭條新聞中，對彭帥的命運的關注逐漸平息，網球界的注意力轉向了塞爾維亞網球明星諾瓦克-德約科維奇和他的進入澳大利亞簽證問題。

去年12月初，WTA取消了其在中國的所有賽事，並呼籲對該球員的指控進行透明的調查。

世界排名第三的西班牙網球運動員加賓-穆古魯紮認為，"WTA做了正確的事情，至少這是我的感覺，"這位西班牙人補充說，"我認為他們在做出這些強有力的決定時表現出了很大的勇氣和性格。"

法新社還引述澳大利亞的世界排名第一的阿什利-巴蒂以世界網球運動員名義以及以WTA的名義說，"我們的想法沒有改變。我們希望彭帥沒事，我們真的希望她沒事，希望看到彭帥很快回到這裡。"