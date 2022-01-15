歐盟計畫與中國重開峰會 會期定在3月

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在法國布雷斯特宣布，歐盟機構主席與中國領導人峰會，計畫於3月舉行。據博雷利稱，"將是一個重要的峰會，會議能讓我們看看在與中國的關係中處於什麼位置與狀況。歐盟與中國有些事情進展順利，有些則不那麼順利。"

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據法新社報道稱，歐盟與中國峰會已計畫舉行，可能在3月底。根據歐盟外交與安全政策高級代表博雷利宣稱，“這將使我有機會前往中國進行準備。"歐盟外交與安全政策高級代表博雷利是在布雷斯特（法國西部）舉行的歐盟外長非正式會議結束時宣布的。

上一次歐盟與中國峰會是在2020年6月由歐盟機構的主席和中國領導人通過視頻會議舉行的。歐洲理事會主席比利時人夏爾-米歇爾、歐盟委員會主席德國人烏蘇拉-馮德萊恩和何塞普-博雷利在與習近平主席峰會會議前還會見了中國總理李克強。

今年3月的峰會，日期尚未確定，據博雷利稱，"將是一個重要的峰會，會議能讓我們看看在與中國的關係中處於什麼位置與狀況。歐盟與中國有些事情進展順利，有些則不那麼順利。"

博雷利說，在布雷斯特會議期間，歐盟外交部長們討論了中國針對立陶宛的行動及其對其他成員國的影響。博雷利說，歐盟已向立陶宛表示了充分的聲援，並正在討論如何 "繼續緩和這場危機"。

自從台灣在波羅的海國家開設外交代表機構以來，中國一直在阻止立陶宛的出口。歐盟正在討論一項反對恐嚇和脅迫的法規草案。這一法案將允許迅速懲罰任何利用經濟制裁對歐盟或其成員國施加壓力的國家。