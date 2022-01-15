珠海發現Omicron：近逼澳門

中國東南部城市珠海在發現至少7例傳染性極強的冠狀病毒Omicron變體後，該市今天周六暫停了公共汽車線路運營，並要求居民不要離開該市。

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據法新社今天報道稱，珠海這個擁有240萬人口的沿海城市與被稱為中國的拉斯維加斯的澳門接壤，周四已經宣布關閉美髮店、健身房和電影院等。

這些決定是在附近的中山發生一例新冠肺炎病毒病例後做出的。當地進行的大規模的檢測，並發現了一個輕度病例和六個陽性但無癥狀的病例。

法新社說，中國正在努力控制不同城市的小規模冠狀病毒爆發，包括幾個Omicron病例，官方防止病毒疫情傳播到整個國家，而此時距離北京冬奧會只有幾周時間。

最近幾周，該國有數百萬人被封城禁閉，同時有幾十個國內航班被取消，許多工廠被關閉。

在珠海，當局已要求居民不要出城，除非是非常必要，而且他們在過去24小時內必須有一個陰性的測試結果。

中國稱實行病毒零容忍政策，只要出現幾個病例，社區甚至整個城市就會被禁閉。法新社說，到目前為止，中國成功地保持了非常低的病毒感染率。但傳染性極強的Omicron的出現正在破壞這一政策。它首先出現在離北京相對較近的天津港，然後到達中部城市安陽。

當局呼籲未受影響的地區 "不要放鬆 "警惕並 "加強控制"。

根據官方數字，中國今天周六記錄了104個新的新冠肺炎病毒病例。