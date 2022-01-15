美國參議院或立法禁止國防合約承包商使用中國稀土

美國參議院提出一項跨黨派支持的法案，該法案將在2026年之前強制禁止國防業務承包商購買中國稀土，並利用國防部來建立戰略礦物物資常備庫存。該法案基本上利用國防部對戰鬥機、導彈以及其他武器所做的數以十億美元計的採購活動，藉以要求承包商停止仰賴中國，並進一步延伸至支持恢復美國稀土生產。

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據路透社報道，美國參議院欲立法禁止國防合約承包商使用中國稀土。這項法案是由共和黨參議員科頓(Tom Cotton)、民主黨參議員Mark Kelly提出，是美國為了遏止中國近乎掌控稀土行業的最新法案。

美國目前只有一處稀土礦，沒有處理稀土礦物的能力。

據科頓說，“終止美國對中國稀土的開採及加工的仰賴，對於建立美國國防及科技部門至為重要。” 科頓形容中國逐漸成為全球稀土的領導者“是美國以往政策所造成”，他並稱新的政策將會降低中國的宰制力。

這份法案名稱為“2022年恢復重要能源及本土稀土安全庫存法案”(Restoring Essential Energy and Security Holdings Onshore for Rare Earths Act of 2022)，將會立法要求國防部設立稀土的常駐庫存。中國曾在2010年暫停對日本出口稀土，且隱約威脅可能停止對美國出口稀土。

然而為了建立庫存，美國國防部將有部分向中國採購，參議院幕僚希望這個矛盾情形能夠隨着時間過去而緩解。

稀土生產過程可能會造成嚴重污染，這也是它在美國日益不受歡迎的原因之一。目前正在進行的研究試圖讓生產過程更清潔化。

據該法案發起人預計，提案可能在今年晚些時候納入國防部的撥款法案。這項提案並未對美國剛剛興起的稀土行業直接給予支持。提案要求國防承包商在四年內停止使用中國稀土，只有在十分稀缺的情況下才允許豁免。國防承包商將需要立即說明其使用的礦物來源。據科頓表示，這些要求“應該會鼓勵更多的國內(稀土)開發”。

路透社說，過去兩年，國防部向一些企業提供許可，這些企業試圖恢復美國的稀土加工和磁鐵生產，包括MP Materials、澳洲Lynas稀土、TDA Magnetics和Urban Mining。

前宇航員Kelly是參議院軍事和能源委員會的成員。他表示，這項法案應該“通過減少我國在稀土元素方面對中國等對手的依賴，加強美國作為全球科技領導者的地位。”

該法案只適用於武器，而不適用於美國軍方採購的其他裝備。

該報道稱，此外，還將要求美國貿易代表調查中國是否扭曲了稀土市場，並對是否需要實施貿易制裁提出建議。當被問及這樣的舉措是否會被北京方面視為敵對時，科頓表示，“我認為不能因為中國的侵略或威脅，我們就應該繼續屈服於中國的威脅。”

就兩名美國參議員（一名共和黨人和一名民主黨人）周五提出立法，以減少美國在稀土供應方面對中國的依賴，法新社今天報道說，稀土是先進技術必不可少的金屬。據來自阿肯色州的共和黨參議員湯姆-科頓在一份聲明中說："如果我們要贏得與中國的戰略競爭並保護我們的國家安全，結束美國對中共在這些材料的開採和加工方面的依賴至關重要。

稀土是對許多設備的製造至關重要的一組金屬，從智能手機到電動汽車和武器裝備。根據美國地質調查局（USGS）的數據，在2019年，美國80%的稀土進口來自中國。

根據美國地質調查局的數據，中國擁有最大的稀土礦藏，儲量達4400萬噸，並受益於有利的開採條件和不太嚴格的環境標準。

據法新社說，但中國已經利用這些資產作為政治壓力的手段。2010年，北京突然停止了對日本的稀土出口，作為對領土爭端的報復。