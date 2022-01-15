美國國務院就郭飛雄妻子張青離世發表聲明 再促北京放行

美國國務院14日就郭飛雄妻子張青離世發表聲明。聲明說，我們對中國維權人士郭飛雄（又名楊茂東）的妻子張青逝世表示哀悼。我們呼籲中國立即給予郭飛雄人道主義救濟，允許他前往美國與子女團聚。

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據自由亞洲報道說，美國國務院14日就郭飛雄妻子張青離世發表聲明。聲明說，我們對中國維權人士郭飛雄（又名楊茂東）的妻子張青逝世表示哀悼。中華人民共和國（中國）當局多年來一直對郭進行虐待、監禁、騷擾和監視，並拒絕他出國。郭先生於 2021 年 1 月試圖登上從上海飛往美國的飛機時被拘留，目前被單獨監禁。我們呼籲中國立即給予郭人道主義救濟，允許他前往美國與子女團聚。

該聲明說，正如我們和其他國家一貫所做的那樣，我們敦促中國履行其在人權方面的國際承諾，停止使用任意拘留和出於政治動機的出境禁令。中國必須停止懲罰行使人權和基本自由的個人。

據美國之音的報道說，美國務院對張青去世表示哀悼，呼籲北京立即讓郭飛雄來美。美國務院的聲明說，“我們呼籲中華人民共和國立即給予郭飛雄人道主義救濟，允許他前往美國與他的孩子們團聚並哀悼妻子的去世。”

據該報道，張青今年1月10日在美國馬里蘭州病故。2021年1月9日，張青在馬里蘭州一家醫院做了結腸癌伴肝轉移開腹切除手術，郭飛雄當時向中國總理李克強和公安部長趙克志發出緊急公開信， 呼籲允許他前往美國，照顧病重的妻子。1月28日晚，郭飛雄在上海浦東機場準備搭機前往美國時被攔截。12月初，在張青病危之際，郭飛雄試圖再次赴美，但在12月5日下午，他給友人發出“我被抓了”的消息後，至今與外界失聯。

美國國務院發言人普賴斯在聲明中說，“正如我們和其他國家一貫做的那樣，我們敦促中華人民共和國履行其在人權方面的國際承諾，停止使用任意拘留和出於政治動機的出境禁令。中華人民共和國必須停止懲罰那些行使他們的人權和基本自由的人。”

郭飛雄又名楊茂東，他因維權行動、為法輪功辯護聲援、要求中共官員財產公開而被中國當局關押四次，兩度坐牢，過去15年中有11年在獄中度過，被支持者譽為“民權英雄”。

據美國之音報道，中國人權活動家郭飛雄的夫人張青1月10日在美國不幸病逝後，因要求赴美照料病入膏肓的妻子而被一再強迫失蹤的郭飛雄至今下落不明，他們的一雙年紀尚輕的女兒和兒子頓時成為孤兒。郭飛雄夫婦的親友和眾多支持者紛紛在社交媒體上表達對張青的深切懷念和不舍，同時表示強烈憤慨並嚴厲斥責中共當局慘無人道。人權團體和一些相關人士還呼籲國際社會正視中國的人權狀況並密切關注受到殘酷迫害的人權捍衛者及其家人，防止這樣的家庭悲劇重演。

1月11日，郭飛雄和張青在美國的一些好友和同道組成了張青後事關注組，並發布訃告說，“我們共同的朋友，獨立作家、人權捍衛者郭飛雄（本名楊茂東）的太太張青女士，因罹患癌症，醫治無效，於美東時間2022年1月10日早晨6:30在美國馬里蘭州聖十字醫院不幸去世，終年55歲。去世時身邊只有兩個孩子。因郭飛雄在國內被失蹤，夫妻未能見上最後一面。”