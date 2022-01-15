習近平提5個自信 中共新精神指引

中共總書記習近平近期多次提及“歷史自信”這一概念，若無意外，近年在中共政治具重要指導地位的“四個自信”很可能吸納歷史自信，擴展為“五個自信”。此前2017年中共19大已經將“四個自信”寫入黨章，自此之後，“四個自信”成為中共全黨的精神指引。據中國官方媒體說，四個自信”指的是： 道路自信、 理論自信、 制度自信、 文化自信。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述報道稱，據多維新聞網14日的文章指出，習近平近來多次提及“歷史自信”的概念，包括去年11月在中共19屆六中全會第二次全體會議、去年12月27至28日在中共政治局召開的黨史學習教育專題民主生活會，以及本月11日在省部級主要領導幹部學習貫徹中共19屆六中全會精神專題研討班。該文章分析，短短兩個月內，單是公開報導，習近平就已在3個重要場合提及“歷史自信”，其重要性可見一斑。與此同時，中共官媒已較多地報導和分析“歷史自信”，這個過程與習近平於2014年開始多次談及“文化自信”有相似之處。

習近平當時多次在不同場合談及“文化自信”後，中共官媒跟進報導，慢慢冠以“習近平的‘第四個自信’”。2016年，習近平在慶祝中共95周年大會上明確提出“四個自信”，也就是在中共18大提出的“道路自信、理論自信、制度自信”基礎上，增加“文化自信”。

2017年中共19大將“四個自信”寫入黨章，自此之後，“四個自信”成為中共全黨的精神指引。

據文章表示，從這個脈絡可看出，習近平如今密集談及“歷史自信”以及官媒的陸續報導，可能可視為習近平和中共有意推出“五個自信”，進一步更新和豐富中共全黨精神指引的信號。文章進一步分析，將“歷史自信”納入“五個自信”有其邏輯。中共話語體系過去幾年反覆強調“四個自信”，實際是為了建構中國特色社會主義道路、理論體系、制度和文化的合法性、正當性，習近平近來所提的“歷史自信”，正好符合這一需要。

據分析，習近平密集強調“歷史自信”，既是對中共百年歷史的自信和高度認同，也是為建構一套數代人連綿不斷、為民族復興而奮鬥的歷史合法性敍事。該文章說，基於上述考量，中共很可能在適當時機將“四個自信”因應“歷史自信”的提出，擴充為“五個自信”，成為中共新的精神指引。