朝鮮罕有貨物列車抵達中國丹東

一列朝鮮貨物列車1月16日上午9時10分許從新義州行駛越過中朝友誼橋抵達中國丹東。這是朝鮮時隔1年半運行赴華貨物列車。韓國媒體透露，丹東當地公安當天清晨開始加強中朝友誼大橋和丹東站附近的警備，控制普通民眾接近。朝鮮2020年夏季為避免疫情流入而封鎖邊境。

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據韓聯社今天報道引據多名消息人士16日透露，朝鮮貨物列車16日上午9時10分許從新義州行駛越過中朝友誼橋抵達中國丹東。這是朝鮮時隔1年半運行赴華貨物列車。

丹東當地公安當天清晨開始加強中朝友誼大橋和丹東站附近的警備，控制普通民眾接近。該貨物列車是否裝載貨物尚未得到確認。

據該消息，該貨物列車可能於明天裝載醫藥品和生活必需品等緊急物資返回朝鮮。據悉，今後每日朝鮮將運行10至20節長的列車前往中國裝載物資後返回。

朝鮮2020年夏季為避免疫情流入而封鎖邊境。在疫情有所趨緩後，朝中從去年起考慮重啟陸路貿易。朝中當天重啟貨物列車意味着陸路貿易全面重啟，還是僅為一次性的貿易，尚不明確。

韓聯社說，韓國政府消息人士表示，朝中貿易正式重啟具有重要意義，預計朝鮮今後將逐步開放邊境。另一名政府消息人士稱，正在關注朝鮮今後是否接受美國產新冠疫苗。