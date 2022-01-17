法新社：中國取消冬奧會門票銷售

據北京冬奧組委官方網站消息，2021年9月30日，北京冬奧會新冠肺炎疫情防控關鍵政策發布，明確不面向境外觀眾售票，僅面向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。法新社表示：什麼人可以現場觀看呢？沒有具體說明篩選的標準。有可能向公務員或國企人士發出邀請。

廣告 繼續瀏覽後續

鑒於疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，為保障涉奧人員和觀眾的健康安全，決定將原計畫通過公開銷售門票的方式調整為定向組織觀眾現場觀賽，需要觀眾在觀賽前、觀賽中、觀賽後嚴格遵守新冠肺炎疫情防控相關要求，以在疫情防控安全的前提下為賽事順利舉辦營造良好氛圍。

在冬奧開幕的前一個月，1月4日，北京啟動賽時閉環管理試運行。一切將在隔離的“大泡泡”中進行。

為遏制新冠病毒的傳播，在整個冬奧會期間，運動員、輔助人員、志願者和媒體都將處於“閉環”——也就是“泡泡”——管理之中。意思是奧運期間，與冬奧有關的人員，比如裁判、行政人員、志願者、廚師、司機、採訪記者、教練員、運動員，以致VIP，都要待在一個閉環的冬奧場所或者酒店裡面，與外部世界隔絕，防止他們跟普通的北京民眾接觸。

這個閉環並不是在北京隔離出一個巨大的區域，實際上，它由無數個迷你“泡泡”組成，例如，北京市民日常通行的一條街道旁邊的隔離酒店。

對於乘飛機抵達中國的人員來說，他們從飛機在北京降落到乘飛機離開將一直處於閉環內。冬奧會“泡泡”已於1月4日開始運行。