郭飛雄妻子張青追思會：還有很多維權人士的妻子正飽受煎熬

郭飛雄又名楊茂東，他因參加維權行動、為法輪功辯護聲援、要求中共官員財產公開而被中共當局關押四次，兩度坐牢，過去15年中有11年在獄中度過，被譽為“民權英雄”。他的妻子張青帶着兩個孩子被迫漂泊異鄉，因罹患癌症，1月10日在美國馬里蘭州去世，終年55歲，夫妻最終未能見上最後一面。1月16日，“張青事後關注組”在網上舉辦追思會，來自美國、歐洲、澳洲、中國大陸等數十位專家學者、人權工作者、律師和異議人士參加，他們緬懷張青，並指出還有很多維權人士的妻子正飽受煎熬。他們譴責中共喪盡天良阻撓郭飛雄赴美，甚至對他綁架和正式逮捕，成為人間悲劇的製造者。

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追思會由普林斯頓中國學社執行主席、縱覽中國網刊主編陳奎德主持。郭飛雄和張青的女兒楊天嬌在追思會上回顧，他們在2009年來到美國後，母親克服困難獨自一人撫養他們兩姐弟，並自強不息完成了大學和碩士學位，但不幸於2021年1月發現腸癌。在不久前母親彌留之際，她和弟弟陪伴左右，不停跟母親說話，看着母親咽氣。她說母親經歷了太多苦難，但是她的心向著光明，一直在困境中追求美好。

張青出生於湖北武漢，學有所長，人生本應坦途。但因共同理想與郭飛雄相愛，嫁給郭飛雄，從此備受磨難。尤其在郭飛雄第一次入獄後，她帶着兩個孩子被迫漂泊異鄉，更是歷經坎坷。但她以偉大的愛和罕見的堅韌，忍受一切。郭飛雄去年12月初在張青病危之際試圖再次赴美，但12月5日向友人發出“我被抓了”的消息後至今下落不明，有消息傳出他再次被捕。郭飛雄的姐姐楊茂平本來要在網上參加追思會，但遭到中共當局阻止而無法實現。

身在大陸的維權人士胡佳發言說，張青撒手人寰之前，一直期待郭飛雄能去那裡團聚，“我希望他們的孩子能理解，他們的爸爸的巨大付出，是想給更多的孩子換來一片免於恐懼的天地；他們的爸爸做的是為這個國家和民族，希望他的兒女不要怨恨。希望異議人士的妻子要保護好身體，要等到與家人團聚的那天。”

中國婦權主席張菁發言說，當有熱心腸的人想為中國做些事的時候，殘暴的政權就會撕碎他和他的家庭，但捍衛民主自由人權的人依然會前赴後繼，這也就會出現一批“十二黨人的妻子”，“歷來在推動中國民主自由、捍衛人權的運動中，最大的苦難承受者，不是坐牢的人，而是他們的母親、妻子（包括前妻）和孩子們。有人說做一個民運人士要挨得起三把刀：中共政權刺向你的刀、家人的怨言、朋友的誤解；她要補充的是，做一個民運人士的妻子，還要多承受兩把刀：不僅要獨自謀生撫養孩子，還要背負道義的責任——四處奔走揭露中共暴行，向各界呼籲，讓丈夫和他的同道得到更多關注和聲援。

張菁說，目前飽受這樣煎熬的還有諸多維權人士的妻子，比如：高智晟的妻子耿和、張海濤的妻子李愛傑、唐荊陵之妻汪艷芳、胡佳的前妻曾金燕、丁家喜的妻子羅勝春、張寶成的妻子劉珏帆（目前也身患癌症無法見丈夫）等等。

流亡的大陸良心犯的妻子羅勝春、汪艷芳、鮮貴娥、劉珏帆等也先後發言。美國對華援助協會負責人傅希秋講述說：張青當年帶孩子逃到泰國卻被聯合國和奧巴馬政府拒絕給予難民身份，萬般無奈之下，他用自己兩個孩子的美國護照偷偷把郭飛雄張青的一對兒女帶上飛機。這段經歷令追思會參加者無不動容。流亡美國的作家蘇曉康建議建立幫助海外流亡政治異議人士家屬的機制。

追思會的最後播放了由艾曉明製作的13分鐘紀錄片《紀念張青》，影片結尾郭飛雄的兒子呼喊：“爸爸！快回來吧！我好想您呀！”催人淚下，讓人久久不能平靜。