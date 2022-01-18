中宣布停售冬奧票 促民眾勿購海外商品

在北京發現新變種歐密克戎變種病毒後，為了防止北京爆發的疫情影響冬奧會的進行，中國近日再出新招，停止出售2022年冬奧現場觀賽門票。另外，中國還以“海外包裹傳遞病毒”為由，敦促民眾不要購買海外商品。分析人士稱，這些都是中國為保冬奧會出台的最新極端政策，但最終可能仍無法防止新冠病毒在北京的爆發。

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中國於1月17日宣布， 停止給大眾出售2022年冬奧會觀賽券。這是中國於去年9月份宣布2022年冬奧會只對中國國內民眾開放後的後續發展。

冬奧會組委會於17日在其官方網站上宣布，2022年冬奧會的貫賽票只給指定團體的觀眾提供觀賽券。 這些觀看比賽的人必須嚴格遵守當局的控疫措施，以為運動員提供一個完全安全的比賽環境。

分析人士認為，這說明2022年冬奧會的控疫政策遠比去年的東京奧運會更嚴苛。

中國當局還在北京出現1例歐密克戎變種病毒的確診病患後，提醒即將慶祝黃曆新年的國人，不要從海外購物。

這位病患於1月15日確診染上歐密克戎變種病毒，而且她已經接種了3劑中國科興疫苗。中國公布了她過去1個月的行蹤細節，隔離了曾經於她近距離接觸的60多人，並於17日要求她所居住的海淀區的16,547人進行病毒檢測。

中國還稱，染疫病患並非是與他人接觸而染疫，而是由於“一個發自於加拿大多倫多、曾轉道美國和香港的包裹”而染疫。於是，北京衛生官員和北京郵局負責人以此為借口，敦促民眾，新年和冬奧會前不要在海外購物。

這並不是首次中國將疫情的爆發歸咎於海外。

澳洲昆士蘭大學的病毒學家麥凱（Dr Ian Mackay ）說，北京的這種說法可能更多是出自於政治目的。他說：“我們都知道，這種病毒往往可以通過無癥狀的人傳播，特別是在染疫初期。這是一個空氣傳播的病毒，並非通過接觸傳染的病毒⋯⋯”

報導表示，雖然中共並不要求參選的運動員必須接種中國疫苗，但是要求未接種疫苗的運動員必須自行隔離21天，而且還要求其他運動員提供入境前48個小時內和入境後72個小時內的病毒檢測為陰性的證明。 同時，中國將參賽的運動員在北京期間閉環於奧運村中，並要求他們每天進行病毒檢測，同時必須全天戴着口罩。

中國還為參賽車輛指定了專門路線，同時建議民眾冬奧比賽期間，在家工作。中國還要求北京的民眾就地過年。

但是麥凱表示，在冬奧會期間，隨着來自於全球各地的運動員進入北京，中國可能仍無法完全防止新冠疫情在北京的爆發。