北京稱來自加拿大郵件可能輸入新冠病毒 被指可笑

北京衛生當局稱，1月15日被檢出感染新冠病毒的一名患者自稱曾接觸一個檢出奧密克戎病毒的來自加拿大的國際郵件。加拿大衛生官員們說，新冠病毒通過國際郵件傳播的可能性很低。加拿大保守黨領導人奧圖爾稱中國的有關說法很可笑。

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北京衛生當局稱，1月15日被檢出感染新冠病毒的一名患者自稱曾接觸一個來自加拿大的國際郵件，之後檢疫人員在郵件內檢測出奧密克戎變異株新冠病毒。

有關官員1月17日在北京疫情防控新聞發布會上說，不排除境外物品將病毒帶入中國的可能。

北京郵政管理局官員在會上還宣布多項措施，包括對國際郵件消毒，加強對接觸國際郵件的從業人員的檢測，並敦促民眾儘可能減少從國外郵購商品。

加拿大衛生官員們說，新冠病毒通過國際郵件傳播的可能性很低。加拿大一些學者說，中國指稱來自加拿大的郵件攜帶新冠病毒並敦促中國民眾減少國際郵購活動，這可能跟中國與加拿大關係一直緊張有關。

加拿大保守黨領導人奧圖爾稱中國的有關說法很可笑。他在星期一的記者會上說，“有關報道提醒我們，從新冠大流行開始，中國的一些說法我們不能相信。”

在星期一的新聞發布會上，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任徐和建稱，從星期天到星期一早上，北京沒有發現任何新增本土確診病例。市衛生健康委星期二說，在星期一全天，全市新增1例本土確診病例和3例境外輸入確診病例。

北京即將主辦冬季奧運會。當局繼續新冠肺炎清零模式，正加緊對病例的管控、溯源和隔離措施。