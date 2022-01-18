指控北京出現的Omicron進口自國外郵件 中國下令對外國郵寄大消毒

中國的郵政部門已經命令其員工對來自國外的郵件進行系統的消毒，當局警告說，Omicron菌株可能已經通過從加拿大寄來的郵件到達中國。所指加拿大寄出郵件，途經美國，香港等地抵達北京。

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據法新社今天報道說，距離北京冬奧會（2月4日至20日）還有不到三周的時間，當局擔心他們的 "零感染 "政策會因一系列有限的爆發而受到影響。

儘管2019年底首次發現該新冠肺炎病毒大流行病的中國在很大程度上控制了疫情，但最近幾周一直面臨零星的爆發。

法新社說，當然中國每天的新病例數量很少超過200例。

上周末，北京市報告了首例高度傳染性的Omicron變體病例，指該人收到了一封來自加拿大的信件，上面發現了病毒的痕跡。

中國郵政部門被命令儘快對來自國外的信件和包裹進行消毒。接觸這些物品的員工也被要求接受抗新冠病毒疫苗的加強劑量。

據中國郵政在一份通知中宣布，要求公民減少對"來自高風險的國家和地區 "的訂單。

消息說，中國國內郵件現在將被單獨分類，以避免出現遭到國際郵件任何污染的風險。

據該報道，雖然冠狀病毒的來源尚未確定，但中國傾向於該疾病可能從國外傳入的理論，特別是通過冷凍食品。

法新社說，世界衛生組織（WHO）說，它對這種可能性表示懷疑，並指出通過無生命表面傳播病毒的風險很低，而且隨着時間的推移而減少。