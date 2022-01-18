新冠病毒疫情下 中國消費法國豪華干邑Cognac猛增

根據法國一家貿易機構報告，2021年法國干邑的銷售價值躍升了30.9%，數量躍升了16.2%，甚至超過了新冠病毒大流行前的水平。法國干邑最大的兩個境外市場，美國與中國，去年都報告消費量大增，增幅最多的是中國。

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據法國國家干邑局（Bureau National Interprofessionel du Cognac）17日在一份報告中說，在2021年，出貨量為2.232億瓶，營業額為36億歐元，與新冠病毒疫情危機前的最後一年2019年相比，還增長了1.6%。主要的出口市場美國去年購買了1.15億瓶，比2020年多了11.1%，而干邑的第二大市場中國的銷量猛增55.8%，出貨量達3400萬瓶。

法國干邑據稱仍然顯示非常強大的市場動力。需求從來沒有像今年這樣興旺發達。

據法新社消息說，在其他地方的市場，干邑的銷售在也在增長，特別是在南非和尼日利亞。非洲等地的市場被稱為新市場。而在傳統市場，即歐洲的銷售量增長了8.1%。

根據報告，在法國，干邑銷售也取得了強勁的增長（數量上+23.4%），這是由干邑新品種所推動的。

法國97%的干邑Cognac銷售是對外出口。新冠病毒大流行疫情反而促進了互聯網銷售，不過，在這個線上市場上，低檔便宜的干邑Cognac佔主導地位。