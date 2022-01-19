字節跳動或將裁撤投資業務

1月19日下午消息，消息稱字節跳動將整體裁撤投資業務，涉及員工約有百人。其中，戰略投資負責人趙鵬遠及戰投版塊部分員工或將放棄投資業務，併入戰略業務；財務投資版塊則將徹底解散。

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字節跳動相關負責人向媒體回應稱：“公司年初對業務進行盤點和分析，決定加強業務聚焦，減小協同性低的投資，將戰略投資部員工分散到各個業務條線中，加強戰略研究職能與業務的配合。相關業務和團隊還在進行規畫討論。”

據財新報道，字節投資部解散的突然，團隊正擬計畫投資的Growing.io 項目，該項目是一家數字化營銷整體方案服務商，創始團隊源自領英，公司利用統計工具切入被服務企業，賣分析類SAAS服務，但在18日直接被叫停。

據企查查數據顯示，自2015年起至今字節跳動投資部對外披露投資活動一共158起，總體遠超行業投資數量。其中，2021年是字節投資戰略部加速的一年，總共發起投資58起，約佔投資總量的36.7%。

路透社星期三引述知情人士的話報道，中國國家互聯網信息辦公室（國信辦）已起草新方針，要求用戶超過一億的網絡平台巨頭進行任何投資或融資前，須獲得網信辦批准。報道稱，國信辦擬議要求適用於任何擁有超過一億用戶、或收入超過100億元的平台公司。

對此，中國網信網19日發表聲明表示，今日網上流傳“中央網信辦出台《互聯網企業上市及投融資操作規範》”的信息，經向相關部門負責人核實，中央網信辦從未推出有關文件，信息內容不實，並指將依法嚴格追究相關造謠者的責任。