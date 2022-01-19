布林肯呼籲普京在烏克蘭危機中選擇“和平方式”

美國國務卿布林肯周三呼籲俄羅斯總統普京在烏克蘭危機中選擇“和平方式”，美國並承諾向烏克蘭提供新的防禦性安全援助。

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法新社消息，布林肯周三在烏克蘭基輔，與烏克蘭總澤連斯基會晤時宣布，美國向烏克蘭提供2億美元的新的“防禦性安全”援助。

布林肯在會晤中表示， “我強烈希望能夠繼續走外交與和平的道路，但最終這將取決於普京的決定”。布林肯表示，俄羅斯可能會在短時間內部署更多軍事力量，對烏克蘭發動進攻，美國將持續透過外交努力防止侵略發生，促進對話及和平。他呼籲俄羅斯總統普京選擇和平方式處理烏克蘭問題。這是在美俄外長舉行面對面會談前夕，布林肯向俄羅斯發出的呼籲。

布林肯並批評俄羅斯，在沒有遇到任何挑釁情況下，在烏克蘭邊境集結數以萬計軍事力量，此舉"不合情理"。布林肯重申，美國將繼續向基輔提供國防援助，並承諾在一旦發生侵略時，會對俄羅斯實施嚴厲制裁。

烏克蘭總統澤連斯基感謝美國的軍事援助。烏克蘭外長庫萊巴表示，擔憂俄羅斯發動攻擊，烏克蘭沒有計畫對親俄分子進行攻擊，他並相信美國和歐盟會敲定針對俄羅斯的制裁方案。

布林肯之後將轉往柏林，與英法德高層官員會面，周五到日內瓦與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，外界形容這是阻止衝突的最後機會。