約翰遜：英國奧密克戎疫情高峰已過 可放寬防疫措施

英國首相約翰遜周三表示，英國新冠病毒確診人數持續下降，而且奧密克戎病毒株疫情高峰似已過去，下周起可以放寬防疫措施；法國住院人數繼續增加，但重症患者人數持續減少。美疾控中心：Omicron疫情正開始消退。

廣告 繼續瀏覽後續

作為歐洲疫情最嚴重的國家之一，英國累計新冠死亡達15萬2000例，變種病毒奧密克戎快速傳播，英國單日確診曾持續達到20萬例。不過近期英國單日確診人數持續下降，住院人數保持穩定。

約翰遜周三在國會宣布，雖然疫情在部分地區仍可能繼續蔓延，包括小學等場所，但英國專家預計，這波疫情的"峰值"已經過去。由於疫情放緩，英國的防疫"B計畫"會逐漸取消，民眾從現在開始無需要繼續在家工作，強制口罩令及健康通行證將會從27日起廢除。

約翰遜同時表示，有意在未來數周撤銷確診的人在家中自我隔離的規定。根據目前法律要求，有關規定維持至3月24日為止。另外當局也會放寬民眾到護老院探訪長者的限制，預計在數天內公布。

英國在1月4日新增確診21萬8,724例，創下單日新高，不過其後數字逐漸回落至18日的9.4萬例，顯示這波疫情回落。約翰遜強調，疫情仍未結束，他呼籲民眾在冬季的最後數周保持警惕，避免再次實施更多防疫限制。

另據法新社援引法國衛生部周三晚間發布的每日數據顯示，法國住院人數繼續增加，但重症患者人數持續減少。據法國公共衛生機構的數據，目前有27,230人因Covid診斷呈陽性而住院，這一數字自今年年初以來一直在不斷上升。周三新增住院3187人，是一周以來入院人數最多的一天；但新增重症患者330人，比一周前有所減少。過去的24小時內，新增確診43萬6,167例。

歐洲多國的新冠病毒疫情持續嚴峻。德國周三新增確診11萬2323例，創單日新高。德國衛生部長表示，目前未知的病例數目可能是已知病例數目的兩倍左右，預料當地疫情要到下月中達到頂峰後才會回落。他並表示，應該在4月或5月迅速推行強制疫苗接種，避免秋季出現另一波新變種病毒感染浪潮。

捷克周三新增確診2萬8469例，創單日新高。

匈牙利新增確診1萬4890例，路透社報道，當地需要入院治療的患者人數仍處於相對低的水平。當局表示，Omicron變種病毒正在強烈傳播，加劇當地感染情況，但強調透過接種加強劑可避免出現重症。

另據美國疾病管制暨預防中心（CDC）周三公布的數據顯示，美國似乎正擺脫奧密克戎Omicron變異株引發的最新一波疫情。

法新社報導，美國官方數據網站顯示，全美每日新增病例7天平均值已在1月13日達到高峰，當天數據約為79萬5000例，疫情數字已開始下降。數據也顯示，全美病例數仍遠高於先前任何一次疫情激增時期，染疫住院人數正處於高峰。