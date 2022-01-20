朝經濟窒息迫重啟中朝邊界列車 中國貨再度入關

周一(17日)，平壤自2020年年中以來首次在與中國的邊界上策畫了一條沒有“人身接觸”的過境列車。 在國際制裁下，並在面對新冠病毒下採取孤立策略，以至於現今朝鮮政權下，什麼都缺。

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這是自2020年以來的首次。周一（17日），在金正恩政權授權下，一列滿載中國商品的火車越過邊界，入境來推助因完全孤立一年半而整個完全窒息的朝鮮經濟。

由於意識到其醫療領域無能力應對新冠病毒疫情，平壤政權於2020年3月下令完全關閉其邊界，以避免可能被該病毒感染的人抵達朝鮮。

接着在8 月，朝鮮在與中國的主要邊境口岸停止了貨運列車的交通，從而剝奪了其原材料的出口，以及藥品的供應、基本食品及其工業關鍵部件所產生的收入。 .

空無一物的朝鮮列車出邊界前往中國

根據日本電視台播放的畫面，顯然中朝兩國政府在想到會看到奧米克戎變種病毒的散播即感到癱瘓，因此也就精心策畫了一個沒有任何“人身接觸”的情況下的穿越邊境運輸。

因此，一輛中國火車頭於周日早上離開丹東市，越過橫跨兩國邊界河鴨綠江上的中朝友誼大橋，前往朝鮮俾能拖拽約有15節的朝鮮空火車廂。

這個中國火車頭也就把這列朝鮮空火車廂隊託運到中國 。

本周一早上7點左右，這輛列車接着採取相反方向的路線開向朝鮮這邊的新義州，在那裡，朝鮮政權去年建立了一個大型的貨物“消毒”中心。

平壤方面繼續在其官方媒體上聲明，自新冠病毒爆發以來，朝鮮境內沒有發現任何一起新冠病毒感染案例。

被麻醉昏迷的中朝貿易：如果本周末的鐵路交通往來活動用來重啟這種所謂《受保護》貿易的技術測試，那麼它或者標誌着兩國之間的一種更規律商業流動的恢復。在新冠病毒危機爆發前，朝鮮大部分的對外貿易都經過這個邊境哨所。

根據韓國貿易投資振興公社（KOTRA）的數據，2019年中朝兩國貿易總額約略超過30億美元。

史汀生中心的一名朝鮮經濟專家本傑明·卡策夫·西爾伯斯坦 （Benjamin Katzeff Silberstein） 在一份報告中評論說：“但是，有必要等待接下來的幾周或幾個月來確認這確實是一項新政策。”

這名學者提醒說：“暫停對中國的出口給朝鮮造成了重大的困難；同樣地，停止從中國進口也造成朝鮮數種工業的不穩定。”

美國天主教大學韓國問題專家 Andrew Yeo 教授也肯定地說：“鑒於奧米克戎變種病毒的快速傳播力，以及中國對在北京冬奧會前唯恐病毒會進一步擴大傳播，我真的不認為北京會急於推動恢復雙邊貿易。相反的，比較是朝鮮本身需要儲備物資。”

朝鮮現今比以往任何時候都更加孤立，它缺乏汽油、輪胎、穀物、食品，甚至醫療產品。

遏制糧食短缺

12 月 31 日在平壤舉行的朝鮮勞動黨會議閉幕會議上，金正恩解釋說，朝鮮應努力解決人民所遭受的長期糧食短缺問題，並再次鼓勵朝鮮人民努力實現經濟自給自足。

金正恩的這一講話似乎證實了這位獨裁者不相信國際社會近期內會放鬆對朝鮮的制裁，2010年代中期以來開始的這項國際制裁抑制了朝鮮的經濟成長，以及其在彈道導彈和核計畫發展的加速。

由於未預見與華盛頓舉行新一輪談判，朝鮮還恢復了對新導彈的定期測試。 本周一，朝鮮軍方策畫舉行了一項在不到三周時間內的第四次導彈發射測試。