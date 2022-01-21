中國一眼看着台灣 另一眼盯着烏克蘭

中國一隻眼睛看着台灣,另一隻眼睛同時盯着俄羅斯大軍開到國門口的烏克蘭局勢之變化。雙眼忙不迭地的北京，正密切關注這份看似考驗美國總統的烏克蘭燙手檔案，同時也拿來參考、模擬它在亞太地區前線的可能戰略。

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中國這條龍蹲伏在遠處，仔細觀察俄羅斯如何向美國操作烏克蘭的舉動，看着這隻北極熊如何把糖衣丸高舉懸吊到到美國總統喬·拜登面前晃呀晃的，讚歎佩服啊！

根據法國費加羅報近日這篇報道指出，中國主席習近平將於 2 月 4 日在北京冬奧會開幕式上接待俄羅斯總統普京，在這個華盛頓與這些專制政權之間新的“冷戰”的時刻，習近平與他的“老朋友”緊密站在同一隊伍。

克里姆林宮的主人將成為自新冠疫情爆發以來第一位有權可以和中國國家主席進行實體會面面的外國領導人，同時也在全面與西方國家強硬對峙情況下，也戲劇性地展現北京與莫斯科的關係緊密。習近平在12月15日上一次的視頻會議上說： “世界進入動蕩變革期，中俄關係展示出新的生機活力 ...” ，而當下，普京的大批軍隊集結在烏克蘭的大門口。

克里姆林宮表示，在奧運會開幕式期間，普京將向這個第二世界經濟體的領導人“簡要介紹”“俄羅斯-北約關係”以及他與白宮的談判情況，並將從烏克蘭平原到台灣海峽，畫出一條反西方戰線，尋求中俄各自的勢力範圍。

台灣檔案與烏克蘭的相似之處 中國官方對烏克蘭危機採取外交謹慎態度，拒絕在遠離其邊界的這個“歐洲”檔案上表明立場，這也全然顯示其與莫斯科的接近。但悉知共產國家的戰略家們正在密切關注這個看似考驗美國總統的燙手檔案：烏克蘭危機，同時也可拿來參考他們在亞太地區前線可能的戰略。

北京大學教授時殷弘評論指出：“中國處於觀察的位置”，中國看到拜登在面對其兩個競爭對手下面臨壓力，中國並非不高興。

個烏克蘭危機也給了亞洲巨人中國的喘氣機會，因為自從美國民主黨政府上台以來，中國就成為了美國有條不紊“遏制”戰略對付的標靶。

更好的是，北京正在仔細審查普京的舉動和白宮的反應，以吸取寶貴的教訓，以便未來在鄰國，推進其棋子。

北京卡內基-清華中心研究員趙彤認為：“中國正在密切關注這場危機，因為它想向俄羅斯學習一些可以借鑒用在處理台灣問題的策略。”

去年10月，當中國人民解放軍（APL）出動了創紀錄數量的飛機靠近民主台灣防空領域飛行區，導致台灣海峽局勢緊張升級之際，習近平再次提醒說：台灣與大陸“統一”是“不可避免的”。

從北京看，台灣的檔案與烏克蘭的檔案有相似之處，而且對於中國共產黨來說有一個更沉重的存在負擔。它在歷史上一直被認為是“祖國”領土不可分割的一部分，但它的重返中國大陸，也遇到了美國軍事保護的阻礙。

這正如同普京面對烏克蘭，習近平的挑戰是要讓美國置身事外，恐嚇這個擁有2300萬人口的小島，讓它最終落入中國的勢力範圍，就像一顆成熟的果實。

普京在戰爭進展過程中採取的平衡戲碼，如果在烏克蘭問題上得到回報，可能會鼓勵中國未來在台灣海峽秀肌肉。在這種情況下，普京對烏克蘭的演習，揮舞着軍事威脅和對話的提議，為中國領導人提供了一個真人角色扮演的教科書案例，讓習近平可以測試美國和準備應對可能出現的危機情景。趙彤解釋說：“中國經理人長期以來對俄羅斯戰略家保存着敬意，他們認為俄羅斯是國際象棋冠軍，是能從相對弱勢的位置獲得對方讓步手法的大師。”

在這種情況下，普京對烏克蘭的演習，揮舞着軍事威脅和對話的提議，為中國領導人提供了一個真人角色扮演的教科書案例，讓習近平可以測試美國和準備應對可能出現的危機情景。趙彤解釋說：“中國經理人長期以來對俄羅斯戰略家保存着敬意，他們認為俄羅斯是國際象棋冠軍，是能從相對弱勢的位置獲得對方讓步手法的大師。”

就像莫斯科對北約一樣，北京擔心台灣輿論在蔡英文總統的支持下無可救藥地背棄中國，依偎在美國的安全保護傘下，從今往後就公開部署軍力，並得到日本越來越多的支持，甚或或澳大利亞的支持。

去年11月，拜登公開宣布美國“保衛台灣”的決心，與前任特朗普所表現出的“戰略模糊”背道而馳。北京大聲表明要入侵台灣的威脅 ，但隨着其在台北的博弈逐漸減弱，以及主張支持兩岸和解的國民黨在12 月以來的幾項選舉投票結果的失敗而進一步惡化，它掩蓋了其日益增長的緊張情緒。

由於現在政治上無牌可打，北京正就努力把先前未用上的軍事壓力超速施展，以便能夠像俄羅斯一樣打出恐嚇牌。

普京在戰爭進展過程中採取的平衡戲碼，如果在烏克蘭問題上得到回報，可能會鼓勵中國未來在台灣海峽秀肌肉。

中國軍事行動規畫人員也一直在關注俄羅斯的其他行動，例如入侵克里米亞，這給中國模仿的範例可能就是進攻靠近大陸的台灣金門島或東沙島。

面對新冠病毒及經濟成長的下半旗，這位自毛澤東以來最專制的領導人如今把自己的政治生命的延續押寶在2022年的穩定上。俄羅斯對烏克蘭的動武，提供了一個容易推動開火的機會，這樣美國也就會被困在西方國家領土的戰線上。但在對習近平的政治前途至關重要的一年開始之際，由於國內在疫情和經濟方面的困難越來越多，北京似乎還沒有準備好衝破這一可利用的缺口。 時殷弘認為：“沒有跡象表明中國想利用烏克蘭危機對台灣採取重大行動。 她面臨著太多的內部挑戰，它首先要在奧運會上取得成功。”

在奧米克戎新冠病毒的威脅下，中國將舉行著名的國際冬奧會國際，再幾個月後，中共將召開第二十屆黨代表大會，習近平將試圖能夠全力不分享的情況下奪取第三個任期。

面對新冠病毒及經濟成長的下半旗，這位自毛澤東以來最專制的領導人如今把自己政治生命的延續押寶在2022年的穩定上。但烏克蘭危機的結果將提供一個寶貴的晴雨表，以衡量西方國家在面對肆無忌憚的專制政權攻擊時，能夠濕地捍衛他們的立場和價值觀。

五角大樓在 2021 年曾肯定指出入侵台灣對於中國並非“迫在眉睫”，但烏克蘭危機提供了“考驗”一個飽受內部分歧困擾的美國的機會；美國面臨的是兩個比以往任何時候都更加團結的對手。