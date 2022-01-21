伊朗參與俄羅斯中國大規模海上軍演

伊朗、俄羅斯和中國於 1 月 21 日星期五開始在印度洋舉行為期2天的大規模聯合海軍演習，旨在加強海上“共同安全”，顯示伊朗加強與俄羅斯和中國合作。

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伊朗、俄羅斯和中國於今天星期五凌晨開始在印度洋舉行為期2天的3國聯合海上軍演，旨在加強海上安全，也是迄今為止這三個國家之間組織的最重要的聯合軍演。

伊朗革命衛隊的軍艦參加本次三國在海上聯合演習行動， 三國分別派遣軍艦，驅逐艦和直升飛機參與，進行海上火炮射擊，艦船搜尋和救護等。本次海上演習的範圍在印度洋北部約1萬7前平方公里的海域，這也是從2019年以來三國之間第三次進行聯合海軍演習。

目前西方與伊朗在維也納進行限制其核發展的談判，但進展緩慢。而俄羅斯對烏克蘭的軍事威脅也導致與西方國家緊張關係。

伊朗強硬派的新總統萊希上任以來努力深化與中國和俄羅斯的關係，本次海上聯合軍演之前他周四剛剛結束對俄羅斯的正式訪問，宣布德黑蘭與莫斯科將簽署一項20年合作協議，加強雙邊關係以及區域和國際安全。

此前中國和伊朗宣布兩國開始執行25年戰略合作協議。

目前伊朗完全轉向俄羅斯和中國，並希望在所有領域加強與這兩個國家的關係合作來應對美國和西方。