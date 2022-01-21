鄭州洪災 習近平親信刻意瞞報的啟示

2021 年 7 月 27 日，鄭州市居民在一個地鐵站入口外自發獻花，祭奠洪水倒灌時被淹死在地鐵里的乘客。

中國國務院周五公布鄭州720洪災處理結果，撤銷對水災造成重大死亡負有重大責任的鄭州市委書記、河南省委常委、被視為習近平之江派重要成員的徐立毅書記職務、並立案審查。這份報告還顯示，李克強似乎曾為鄭州官員漠視，而最終隱瞞真相的徐立毅倒台似也與李克強“追責”有重大關係。

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從中國國務院公布的報告看，這一事件涉及的層面遠非河南鄭州的地方官員，報告指，鄭州當局瞞報死亡人數，直到“中央領導同志”多次要求才上報”。這位中央領導同志，就是中國國務院總理李克強。

鄭州720大水，雖然是一場罕見的暴雨造成，但是當局事先無預警，出事時地鐵照舊全線開通，事發後無任何應急措施，致使一場特大暴雨，把中原一座四通八達的超大型城市，一夜之間化作荒原一般，更不知多少生靈塗炭。

當時流出的大量視頻、照片、空拍顯示，洪水襲來之時，許多市民在毫無預警的情況下乘地鐵或乘坐私家車上班，來不及逃跑，或卡死在隧洞，或淹死在地鐵中，死亡慘重，民怨深重，官方卻對民間的憤怒採取了瞞報、對敢於揭露實情的記者採取圍堵的惡劣做法。

但是民憤太大，流出來的信息量太大，迫使中共高層介入，中國國務院總理李克強親赴鄭州，要求徹查，從1月21日中國國務院公布的調查報告看，披露了幾點重要信息：

其一，鄭州官方能瞞就瞞。鄭州大水事件引發海內外強烈關注，地鐵線下班人員被堵死在地鐵的照片，京廣路被隧道數百輛小汽車被堵死在隧道的照片，不翼而飛，但是當局一再封鎖信息，盡量縮小死亡數字，中國國務院報告最後確認鄭州市死亡失蹤380人，鄭州市瞞報139人。

調查結果公布後，被官方數據捉弄怕了的民眾反應不一，有人提起隧道數百車輛漂浮，人不知生死的場景，有人希望不要遺漏掉任何一位死者，讓死者真正安息。還有人對報告指京廣路北隧道里只淹了18輛車，沒人死在車裡，也提出質疑。

人口學者易富賢發推指出，鄭州洪災死亡人數被嚴重隱報，但當初胡錫進辯護說鄭州不會隱報。現在官方也承認當初死亡人數隱報了37%，如果當初沒有網民的質疑，而是一味為政府辯護，當局能調查嗎？

的確，時為環球時報總編的胡錫進2021年7月21日發文稱，“我相信河南災害的情況不會被瞞報，在我們的體系中已經無法產生這種情況下的瞞報動機，那樣做的風險完全不可承受。”不過，胡錫進周二改口：“其中有139人在不同階段被瞞報，三分之一還多，感慨啊，瞞報在一些地方真的是個頑疾。”

其二，從官方報告披露的信息看，鄭州當局“膽大妄為”。“國務院領導親赴指導防汛後，鄭州黨政一把手4天沒行動”。這是否與鄭州市委一把手徐立毅出自習近平的“之江新軍”有關？

李克強於去年8月18-19日專程奔赴包括鄭州在內的河南災區考察，要求徹查暴雨災害。李克強當時表示，“對存在失職瀆職的行為依法依規問責追責”，但是，外界觀察到：“中國官媒對李克強視察河南的新聞報道很少，新華社和人民日報當天主要報道了習近平、栗戰書和汪洋的活動行程，沒有提到李克強河南勘災的消息。這再次引發外界有關習近平與李克強不和的猜疑。”

官方這次的報告直指鄭州對已經掌握的信息隱瞞不報，8月18日-19日，“中央領導同志”考察河南期間，鄭州市仍不如實報告，被視為習近平之江新軍的鄭州市委書記徐立毅，是否是在等習近平的指示？只要總書記不說話，“其他人說的話都不算話？”

不過，從國務院公布的結果看，李克強去年8月有關“對存在失職瀆職的行為依法依規問責追責”指向明確，並且產生了效果。