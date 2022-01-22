無國界記者組織呼籲北京釋放郭飛雄

總部設在巴黎的無國界記者組織周五發表呼籲，呼籲北京政府釋放再度遭到逮捕的中國著名民主活動人士郭飛雄，無國界記者組織東亞辦事處主任塞德里克-阿爾維尼（Cedric Alviani）說："在過去已經拘留了郭飛雄11年之後，中國政權再次逮捕他，表明它決心不惜一切代價壓制中國最熱心的新聞自由捍衛者之一。"他呼籲國際社會向北京施加壓力，"爭取釋放郭飛雄，以及所有其他在中國被拘留的記者和新聞自由捍衛者。"

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2021年1月28日，郭飛雄試圖離開中國前往美國，探望患癌症晚期的妻子張青，但被拒絕登機。張青在本月初去世，沒有再見到她的丈夫。

無國界記者組織最近出版了《中國新聞業的大躍退》，揭示了中國政權近年來在全世界範圍內對新聞業和知情權進行的空前鎮壓運動。中國是世界上最大的記者監獄，至少有128名被拘留者，在無國界記者組織的2021年世界新聞自由指數中，中國在180個國家和地區中停滯不前，排名第177。

國際民主復興聯盟呼籲西方一致杯葛北京奧運

包括瓦茨拉夫 哈維爾基金會首席執行官 紮都夫斯基（Michael Žantovský ），流亡德國的中國作家和詩人廖亦武，總部設在美國的公民力量創始人揚建利，俄羅斯異見人士，國際象棋冠軍喀斯巴羅夫（Garry Kasparov），世界維吾爾大會主席以薩都爾坤在內的三十位多位來自全球十多個國家的民主活動人士呼籲所有民主國家跟隨美國、英國、加拿大和其他已經宣布對北京奧運進行外交抵制的國家的步伐。他們還呼籲國際奧委會、國際足球協會聯合會（FIFA）、國際網球聯合會（ITF）、國際殘疾人奧林匹克委員會（IPC）和其他頂級國際體育機構，不要再給那些侵犯基本人權的專制國家主辦重要國際體育賽事的機會，從而使其鎮壓性政權合法化。

公開信指出，從2月4日起，冬奧會將在中國北京舉行，而這個國家正在發生公然侵犯人權的行為。維吾爾人、香港人、西藏人和無數其他中國公民每天都在遭受虐待，他們的自由和尊嚴正受到中共政府的攻擊。在新疆，至少有200萬維吾爾人和其他少數民族被非自願地關押在所謂的 "再教育營 "中，有證據表明維吾爾人被用作強迫勞動，婦女被強迫絕育。2021年11月，網球運動員彭帥從公眾視野中消失，引起了進一步的關注，一些中國律師、記者和活動家也被拘留，公民通過先進技術受到過度監視。此外，中國也在加強對台灣的軍事威脅和恐嚇。