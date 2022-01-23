冬奧會臨近：北京新規買退燒藥要核酸檢測

北京疫情防控工作發布會周日下午通報，北京市新增9例確診病例，為應對嚴峻的疫情，北京新規定過去14天內及周一開始，購買退燒及止咳等4類藥物，必須72小時內進行一次核酸檢測。北京市豐台區列為防控重點地區，暫停群聚性活動。北京冬奧：39入境"涉奧人員"新冠檢測呈陽性。

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央視新聞微博報導，北京疫情防控工作發布會周日下午通報，北京市22日下午4時至23日下午4時新增9例確診病例。

北京市並發布新規：過去14天內及周一起購買退燒、止咳、抗感染、治療咽乾咽痛的4類藥物，必須在72小時內進行一次核酸檢測。應用程式"北京健康寶"將透過核酸檢測數據庫進行比對，未能按時進行檢測者，將有視窗彈出提示，可能會影響出行和日常生活。

另外，北京市豐台區列為防控重點地區，暫停群聚性活動。豐台區副區長薄瀾通報，豐台區新增兩例確診病例和3例無癥狀感染，患者均已轉入定點醫院。豐台區啟動全區核酸檢測，開設1073個採樣點，共派出超過萬醫護及服務人員，計畫周一完成採樣。

北京市豐台區疫情擴散至2省3地，山東省濟南市2例本土確診病例，山東省聊城市有1例無癥狀感染者，山西省大同市發現1例核酸陽性病例。

北京市政府新聞發言人徐和建在新聞發布會上表示，當前北京市疫情嚴峻複雜，為防止風險外溢，在風險區域的人原則上不出京。

另據報道，北京冬奧組委周日通報，機場入境參加奧運會人員中，已有39人的新冠COVID-19病毒複檢出陽性，他們是屬於運動員和隨隊官員之外的"其他利益相關方"。目前閉環管理內的核酸檢測次數已超過33萬次。